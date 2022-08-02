Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро из-за отсутствия новостей о деталях плана по нормализации курса

Москва. 2 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем. Рубль, несмотря на негативный внешний фон, растет к бивалютной корзине в связи с отсутствием значимых новостей относительно действий российских властей по нормализации курса.

Курс доллара США составил 59,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,03 руб./EUR1, подешевев на 84 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 49,4 копейки - до 60,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах в отсутствие новостей о дальнейших действиях правительства РФ по нормализации курса нацвалюты. Настроения на глобальных площадках носят преимущественно негативный характер из-за геополитического кризиса вокруг Тайваня, инвесторы, кроме того, находятся в ожидании публикации отчета по рынку труда США в пятницу.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают, что число рабочих мест в стране в июле повысилось на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Инвесторы обеспокоены возможным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Китай ранее грозил США "серьезными последствиями", если все-таки первый за 25 лет визит столь высокопоставленного американского представителя на остров состоится. И хотя в официальной программе Пелоси числятся визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, тайваньские СМИ ранее сообщали, что она прилетит в Тайбэй во вторник вечером.

"Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московской биржи") с сегодняшнего дня перестает открывать новые счета в евро. НРД приостановил исполнение операций в евро после того, как в начале июня был включен в санкционный список Евросоюза.

Со 2 августа вступает в действие новая редакция приложения к условиям оказания банковских услуг депозитария, в которой евро исключен из списка валют в заявлениях на открытие счетов в депозитарии.

Таким образом, теперь в НРД можно открыть счет в девяти валютах: российском и белорусском рубле, американском, гонконгском и канадском долларе, китайском юане, тенге, швейцарском франке и фунте стерлингов.

Цены на нефть немного корректируются вверх в ходе нестабильных торгов вторника и после резкого снижения по итогам предыдущего дня из-за ситуации вокруг Тайваня.

"После недавнего отступления рубль снова пытается взять инициативу в свои руки, получив поддержку на сообщениях о том, что Центробанк не ждет возобновления обновленного бюджетного правила раньше 2023 года. Это приободрило нашу валюту, ведь участники рынка ожидали подключения этого инструмента в более ранние сроки. До конца дня динамика котировок будет во многом определяться новостями с азиатского фронта, где в центре внимания находится возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и потенциальная ответная реакция Пекина на этот шаг. Напряженность на этом фронте высокая, что должно оказать поддержку защитному доллару на мировой арене и умерить пыл рубля", - отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль четко двигается в ценовом коридоре, который был хорошо разобран ранее. Точки сильного сопротивления находятся на уровне 62,5-64, мимолетно доллар пытался закрепиться выше 62,5, но все было тщетно. Такое движение можно объяснить продажей экспортной выручки, ведь теперь нет четкого регламента для продажи, и, видимо, экспортеры продают тогда, когда видят оптимально высокий курс для этого. Есть ли корреляция рубля с нефтью? Как мы видим, все меньше. Рубль полностью во власти торгового баланса, банковских интервенций и спекулятивных сделок. Сегодня рынок может быть более волатильным на фоне геополитической повестки - Пелоси может создать дополнительную турбулентность на всех рынках", - говорит управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $100,43 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,17 за баррель, что на 0,3% больше итогового значения предыдущей сессии.

Другим событием, оказавшим давление на котировки, стали статданные из Китая и США по промышленной активности.

Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке за последние два года - 52,8 пункта.

Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

Банк России во вторник, 2 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 818,3 млрд рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 1 трлн 818,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 июля, банки разместили 1,637 трлн рублей (при лимите 1,78 трлн рублей и спросе 1,637 трлн рублей) в среднем по ставке 7,81% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшие разнонаправленные изменения относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п., поднявшись до 8,44% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. - до 8,45% и 8,47% годовых соответственно.