Коррекция котировок нефти выглядит временной перед началом отопительного сезона - Райффайзенбанк

Коррекция вниз котировок нефти выглядит временной перед началом отопительного сезона, полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Эксперт отмечает, что в преддверии встречи ОПЕК+ (для обсуждения квот на добычу на сентябрь) цены на нефть снижаются на ожиданиях замедления мировой экономики и сокращения спроса на нефть. На рынке практически нет сомнений, что ОПЕК+ сохранит текущую политику по ежемесячному увеличению квот на добычу. При этом страны-участники по-прежнему будут существенно отставать по добыче от своих же лимитов.

"Более того, вероятно, что с учетом роста квот и возможного падения добычи в России разрыв между уровнем добычи и квотами ОПЕК+ будет лишь нарастать, - полагает Полищук. - Тем не менее, любое изменение в политике альянса может значительно повысить цены на нефть, так как любой разворот в решениях может означать, что он вновь обеспокоен балансом на рынке и готов его регулировать в случае снижения спроса из-за мировой рецессии. Так или иначе, мы ожидаем продолжения роста цен на нефть в зимний период из-за повышенного спроса в отопительный сезон, так как нефтепродукты будут альтернативой чрезвычайно дорогого газа. Напомним, что, по нашим оценкам, добыча нефти в России к концу года может сократиться на 2 млн барр./сутки от уровней начала года, что станет дополнительным фактором роста цен на нефть".

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