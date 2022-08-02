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Главная / Мнения аналитиков / Коррекция котировок нефти выглядит временной перед началом отопительного сезона - Райффайзенбанк
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02 августа 2022 года 14:37
Коррекция котировок нефти выглядит временной перед началом отопительного сезона - Райффайзенбанк
Коррекция вниз котировок нефти выглядит временной перед началом отопительного сезона, полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Эксперт отмечает, что в преддверии встречи ОПЕК+ (для обсуждения квот на добычу на сентябрь) цены на нефть снижаются на ожиданиях замедления мировой экономики и сокращения спроса на нефть. На рынке практически нет сомнений, что ОПЕК+ сохранит текущую политику по ежемесячному увеличению квот на добычу. При этом страны-участники по-прежнему будут существенно отставать по добыче от своих же лимитов. "Более того, вероятно, что с учетом роста квот и возможного падения добычи в России разрыв между уровнем добычи и квотами ОПЕК+ будет лишь нарастать, - полагает Полищук. - Тем не менее, любое изменение в политике альянса может значительно повысить цены на нефть, так как любой разворот в решениях может означать, что он вновь обеспокоен балансом на рынке и готов его регулировать в случае снижения спроса из-за мировой рецессии. Так или иначе, мы ожидаем продолжения роста цен на нефть в зимний период из-за повышенного спроса в отопительный сезон, так как нефтепродукты будут альтернативой чрезвычайно дорогого газа. Напомним, что, по нашим оценкам, добыча нефти в России к концу года может сократиться на 2 млн барр./сутки от уровней начала года, что станет дополнительным фактором роста цен на нефть". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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