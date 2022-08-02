Акции Магнита наиболее предпочтительны для инвесторов в секторе ритейла - BCS Express

Акции "Магнита" наиболее предпочтительны для инвесторов в секторе ритейла РФ, отмечается в материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Лидеры продовольственного ритейла X5 Retail и "Магнит" показывают хорошие сбалансированные результаты. Компании чувствуют себя достаточно устойчиво в условиях высокой инфляции. Более предпочтительными для инвестора выглядят бумаги "Магнита", поскольку неопределенность из-за иностранной юрисдикции по X5 не дает с уверенностью строить прогнозы по дивидендам и корпоративной структуре компании в целом", - пишет аналитик инвесткомпании.

На взгляд Галактионова, отлично чувствуют себя дискаунтеры. Сеть "ДА!" растет более чем в 1,5 раза в год, но через депозитарные расписки материнской группы "О''КЕЙ" поучаствовать в этом росте не получится. Сегмент гипермаркетов по-прежнему занимает 70% в выручке, и его стагнация ощутимо влияет на общий результат. При этом аналитик отметил, что по мультипликаторам "О''КЕЙ" сейчас самый дешевый в секторе. В случае каких-либо позитивных корпоративных изменений бумаги могут оказаться очень прибыльными для инвесторов, полагает Галактионов.

"Онлайн-торговля замедляется, и публичные ритейлеры здесь в аутсайдерах. Крупные маркетплейсы, Ozon и Wildberries, постепенно забирают долю непродовольственной розницы, а нишевые игроки e-grocery опережают аналогичные подразделения X5 Retail Group , "Магнита", "Ленты" и "О''КЕЙ". Годовые темпы роста по-прежнему высокие за счет эффекта низкой базы, но в масштабах всего бизнеса онлайн остается очень скромной частью", - пишет эксперт.

Аутсайдером по итогам II квартала стал "Детский Мир". Трафик обвалился на 12,3%, онлайн-продажи замедлились до 0,5% г/г. При этом оборот детских товаров на других маркетплейсах стремительно растет, что, на взгляд Галактионова, создает риски для бизнеса компании в будущем.

"Также очень слабые результаты показала "Лента". Органический рост замедлился до 2,6% г/г из-за падения трафика. Разворот в сторону малых форматов идет медленно. Онлайн занимает 7,4% в выручке, но расти в этом сегменте стало заметно сложнее", - указывает аналитик.

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