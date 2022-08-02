Сокращение профицита счета текущих операций во 2П22 приведет к ослаблению рубля - Альфа-банк

Сокращение профицита счета текущих операций ЦБ во II полугодии 2022г приведет к ослаблению курса рубля, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"ЦБ опубликовал 1 августа отчет о монетарной политике за июль. В связи с этой публикацией у нас есть два наблюдения: во-первых, повышен прогноз профицита счета текущих операций - сейчас ожидается, что он вырастет до $243 млрд в 2022г против майской оценки в $145 млрд по итогам года. Профицит счета текущих операций значительно вырос до $139 млрд в 1П22, что привело к сильному укреплению курса рубля. Таким образом, он заметно снизится в 2П22 на фоне снижения сырьевых цен, а также сокращения физических объемов экспорта из-за санкций вкупе с восстановлением импорта. Это окажет давление на баланс спроса и предложения валюты и приведет к ослаблению курса рубля", - пишут аналитики банка.

Во-вторых, Орлова и Ростовцева указывают, что ЦБ впервые предоставил прогноз на квартал вперед. По данным ЦБ, снижение ВВП углубится в 3К22 до 7% г/г после спада на 4,3% г/г в 2К22 (Минэкономразвития оценивает снижение ВВП в 2К22 на 4% г/г).

"Это соответствует нашей оценке - мы ожидаем, что ВВП упадет примерно на 8% г/г в 3К22. Инфляция ожидается на уровне 14,6% г/г в 3К22. В этом, возможно, кроется причина недавнего резкого понижения ключевой процентной ставки на 150 б. п. В то же время возможное ослабление курса рубля в 2П22 будет проинфляционным фактором; таким образом, ЦБ будет осторожно действовать в своих решениях по ключевой процентной ставке в дальнейшем", - резюмируют стратеги Альфа-банка.

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