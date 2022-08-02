Рынок акций РФ утром умеренно снижается под давлением внешнего негатива

Москва. 2 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается во вторник утром под давлением негативных сигналов, поступающих с внешних фондовых и товарных площадок; глобальные инвесторы встревожены ростом геополитической напряженности вокруг Тайваня.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2152,31 пункта (-1,27%), индекс РТС - 1126,23 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют негативную динамику в пределах 3,2%.

Доллар стоил 60,16 рубля, что всего на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,2%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (-2,7%), а также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Московской биржи" (-1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%, "префы" снизились на 0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%, "префы" потеряли в цене 1,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Растут также расписки ритейлера X5 Group (+1,6%) после публикации финотчета компании за II квартал 2022 года. X5 Group во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, до 26,762 млрд рублей (по стандартам IFRS 16). EBITDA компании увеличилась на 28%, до 90,152 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 13,9% против 12,9% годом ранее. Выручка компании во втором квартале выросла на 18,6%, до 647,95 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций демонстрирует в начале торгов вторника негативную динамику "голубых фишек" на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за роста геополитической напряженности вокруг Тайваня.

Американские фондовые индексы слабо снизились 1 августа после трех дней подъема. На этой неделе ключевым событием для рынка станет публикация июльского отчета по рынку труда США в пятницу. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают, что число рабочих мест повысилось на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне. В понедельник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 52,8 пункта по сравнению с 53 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень за последние два года (с июня 2020 года). Эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 52 пунктов, сообщает Trading Economics. Респонденты WSJ прогнозировали 52,1 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно падают в ходе торгов во вторник. Инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в регионе из-за ожидаемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Китай ранее грозил США "серьезными последствиями", если все-таки первый за 25 лет визит столь высокопоставленного американского представителя на остров состоится. И хотя в официальной программе Пелоси числятся визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, тайваньские СМИ ранее сообщали, что она прилетит в Тайбэй во вторник вечером.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник утром после резкого падения по итогам торгов предыдущего дня. Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск во вторник составила $98,9 за баррель, что на 1,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты опустились в цене на 3,8%, до $100,03 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $93,08 за баррель, что на 0,86% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов упала на 4,8%, до $93,89 за баррель.

Другим событием, оказавшим давление на нефтяные цены, стали статданные из Китая и США по промышленной активности. Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке за последние два года - 52,8 пункта. Рынок также ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, во вторник внешний фон для российского рынка складывается негативно. Ключевые биржи Азиатско-тихоокеанского региона снижаются во главе с КНР, где развивается накал отношений между Поднебесной и США. Фьючерсы на американские индексы теряют 0,5%, а нефть Brent торгуется ниже отметки $100 за баррель. "Внимание инвесторов сегодня будет приковано к ситуации на Тайване, которая может оказать серьезное влияние на рынки. В условиях повышенной нервозности инвесторов стоит ожидать сохранения негативных настроений на рынке в течение дня", - полагает Соловьев.

Аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что "внешний фон для российского рынка во вторник утром сложился умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Фьючерсы на индекс S&P 500 теряют около 0,5%, продолжая отступление от важного сопротивления перед запланированным на сегодня визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией. На рынках опасаются усиления геополитической напряженности между КНР и западными странами, которая может еще больше усугубить состояние глобальной экономики".

"В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, ощутит нисходящее давление со стороны ухудшения мировых настроений как минимум в рублевом сегменте. По ходу сессии инвесторы будут ждать квартальных результатов ряда компаний, в том числе "Норникеля", от которого может прозвучать объявление о промежуточных дивидендах. Лучше рынка внутри дня могут чувствовать себя золотодобывающие компании на фоне попыток драгоценного металла продолжить рост в условиях более низких доходностей гособлигаций США. В мире тем временем намечается еще один геополитический кризис, связанный с отношениями Китая и Тайваня и возможным вмешательством западных стран", - считает Кожухова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 7,46 млрд рублей (из них 1,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 730,86 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").