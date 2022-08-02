Пара рубль/доллар сохраняет потенциал для завершения дня на уровнях выше 60 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/доллар сохраняет потенциал для завершения дня на уровнях выше 60 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль закончил понедельник укреплением на 2,35%, до 60,17 руб./$1. Волатильность в рубле могла быть связана с продлением ограничений на снятие наличной валюты до марта 2023г, о чем вчера объявил Банк России. Укрепление рубля может быть связано и с последними геополитическими новостями - вероятно, они умеренно снизили спрос на юань в России, объемы торгов которого в последнее время уверенно росли. Во вторник курс USD/RUB на время вновь опускался к 59,56 руб./$1, но по состоянию на 12:00 МСК он находился около 60,17 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Резко снизившиеся цены на нефть предполагают ослабление рубля, в связи с чем у курса USD/RUB сегодня остается потенциал закончить день выше 60 руб./$1", - пишут аналитики банка.

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