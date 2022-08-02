Августовская расконвертация депозитарных расписок может способствовать удорожанию акций РФ - ITI Capital

Августовская расконвертация российских депозитарных расписок может способствовать удорожанию акций РФ, отмечается в аналитическом материале ITI Capital.

"Депозитарные расписки как класс исчезают с российского фондового рынка. При прочих равных это откроет и возможности для возвращения к выплате дивидендов российских эмитентов, которые приостановили выплаты из-за блокировки технической возможности выплат инвесторам и основным бенефициарам. Данный фактор может способствовать удорожанию дешевых российских акций при прочих равных", - пишет стратег инвесткомпании Искандер Луцко.

Эксперт указывает, что Минфин США 25 июля пояснил, что резиденты США могут конвертировать депозитарные расписки в российские акции. Конвертация (канцелляция) депозитарных расписок на российские акции компаний, которые не находятся под санкциями, не будет считаться "новой инвестицией" для американских юридических и физических лиц, а, значит, запрета на конвертацию нет.

"Также резиденты США смогут покупать паи фондов с бумагами, выпущенными эмитентами из России, - подчеркивает Луцко. - Паи могут содержать долговые или долевые бумаги, выпущенные российским эмитентом, что также не будет считаться новой инвестицией, если российские активы не преобладают в структуре американского фонда. В итоге американские резиденты смогут продолжать инвестировать в подобные фонды с российскими активами".

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