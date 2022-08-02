"КИТ Финанс Брокер" рекомендует фиксировать прибыль в акциях ритейлеров РФ, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Продуктовые ритейлеры растут на сильных операционных и финансовых отчётах за II кв. 2022г. Лучше всех выглядят показатели "Магнита", суммарная выручка увеличилась на 38,7% по сравнению со II кв. 2021г - до 588,6 млрд руб. При этом половина роста доходов пришлась на продуктовую сеть Дикси, которую "Магнит" приобрёл ранее. Тем не менее, операционные показатели сильные, сопоставимые продажи (LFL) выросли на 13,1% из-за роста среднего чека на 14,8%. Такой рост выручки и LFL показателей в основном обусловлен высокой продуктовой инфляцией в стране. На фоне этого акции "Магнита" за неделю выросли более чем на 12%", - указывает аналитик Дмитрий Баженов.

Эксперт считает целесообразным фиксировать рост в бумагах ритейлеров: "Нужно помнить, что операционные издержки, индексация зарплат и другие расходы могут съесть существенную часть выручки. Поэтому не нужно рассчитывать на большую чистую прибыль. Для примера, "Лента" показала снижение чистой прибыли на 35,2% из-за роста расходов на персонал и интеграцию "Утконоса".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.