Возможно снижение котировок нефти до $95/барр. - ПСБ

Возможно снижение котировок нефти до $95 за баррель Brent при ухудшении настроений на рынках, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть Brent перешли в понедельник к снижению, а во вторник стоит вопрос об удержании уровня в $100/барр. Новости о том, что Ливия увеличивает добычу до уровней начала апреля (более 1 млн барр./день) вкупе с неопределенностью относительно дальнейших планов ОПЕК+ и слабой статистикой по деловой активности в КНР, Франции и Италии сказались на аппетите инвесторов", - пишет Крылова.

Эксперт напоминает, что 2 августа состоится техкомитет ОПЕК, а в среду - заседание, где будут обсуждаться дальнейшие планы альянса с учетом того, что сделка завершается в этом месяце. На взгляд аналитика банка, есть риск наращивания добычи Саудовской Аравией из резервных мощностей. В этом случае фактор поддержки в виде профицита спроса постепенно сойдет на нет.

"Слабая статистика по деловым ожиданиям в КНР и некоторых странах Европы усилили опасения рецессии мировой экономики, что неминуемо также скажется на спросе на энергоносители. В моменте октябрьский фьючерс на Brent пытается удержаться в зоне 200-дневной средней ($98-100/барр.). Но при ухудшении настроений мы не исключаем попыток идти ниже - как минимум, к $95/барр.", - прогнозирует Крылова.

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