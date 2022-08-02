Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов из-за отсутствия новостей о деталях плана по нормализации его курса

Москва. 2 августа. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" во вторник утром; рубль растет к бивалютной корзине на фоне отсутствия значимых новостей относительно действий российских властей по нормализации курса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,82-60,3 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,07 руб./$1 (-10 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 61,265 руб./EUR1 (-60,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,84 коп. к уровню закрытия 1 августа, до 60,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,98 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,98 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов в отсутствие новостей о дальнейших действиях правительства РФ по нормализации курса нацвалюты. Настроения на глобальных площадках носят преимущественно негативный характер. Международные инвесторы находятся в ожидании публикации отчета по рынку труда США в пятницу.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают, что число рабочих мест в стране в июле повысилось на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

"Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московской биржи") с сегодняшнего дня перестает открывать новые счета в евро. НРД приостановил исполнение операций в евро после того, как в начале июня был включен в санкционный список Евросоюза.

Со 2 августа вступает в действие новая редакция приложения к условиям оказания банковских услуг депозитария, в которой евро исключен из списка валют в заявлениях на открытие счетов в депозитарии.

Таким образом, теперь в НРД можно открыть счет в девяти валютах: российском и белорусском рубле, американском, гонконгском и канадском долларе, китайском юане, тенге, швейцарском франке и фунте стерлингов.

Цены нефти продолжают падать во вторник утром после резкого снижения по итогам торгов предыдущего дня. Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо.

Институт управления поставками (ISM) в понедельник сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 52,8 пункта по сравнению с 53 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень за последние два года, что указывает на слабость экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК составляет $99,53 за баррель, что на 0,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,58 за баррель, что на 0,33% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Другим событием, оказавшим давление на котировки, стали статданные из Китая и США по промышленной активности.

Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке с за последние два года - 52,8 пункта.

Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.