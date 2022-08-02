Котировки Brent могут отступить в диапазон $97-98/барр. во вторник - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent во вторник могут отступить в диапазон $97-98 за баррель, говорится в комментарии Sber CIB.

Котировки Brent во вторник утром снизились и торгуются вблизи $99 за баррель. Инвесторы будут ждать итогов заседания технического комитета ОПЕК+, а также новой статистики. По мнению аналитиков, котировки Brent во вторник отступят в диапазон $97-98 за баррель.

"Рубль в понедельник подорожал на 2,4% - до 60,2 за доллар. На рубль влияли фиксация прибыли, принудительное закрытие позиций некоторых участников рынка и продажи валюты экспортёрами. Во вторник на рынке может наблюдаться высокая волатильность из-за азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в США. Курсовые колебания возможны в обе стороны в зависимости от того, посетит ли политик Тайвань или нет, а также от реакции властей КНР. Особенно высокая волатильность может быть в паре юань-рубль", - отмечают аналитики банка

Эксперты Sber CIB напоминают, что в понедельник движения котировок госдолга были незначительными, а оборот торгов - низким. Доходности изменились в диапазоне плюс-минус 5 б. п. Во вторник существенных изменений на рынке, по их мнению, не ожидается.

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