ПСБ рекомендует накапливать длинные ОФЗ при росте доходности к 9% годовых

Инвесторам имеет смысл накапливать длинные ОФЗ при росте доходности к 9% годовых, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности длинных госбумаг срочностью от 5 лет снизились в понедельник на 2-4 б.п.; доходность 10-летки составила 8,87% годовых. Возврат спроса на дальний конец кривой был вызван вчерашним укреплением рубля (продление ЦБ ограничений на выдачу наличных долларов и евро; прогноз ЦБ, отражающий приостановку Минфином действия бюджетного правила до конца года). Доходности коротких ОФЗ срочностью 1-3 года остаются стабильно ниже ключевой ставки - на уровне 7,23%-7,85% годовых, что отражает ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - отмечает эксперт банка.

Покупки длинных ОФЗ, напротив, остаются ограниченными в ожидании выхода Минфина на первичный рынок в начале осени, а также неопределенности относительно сроков запуска модифицированного бюджетного правила. В этой ситуации аналитик ПСБ сохраняет рекомендацию накапливать длинные ОФЗ при росте доходности к 9% годовых. "До конца года на снижении ключевой ставки до 7% и дальнейшего торможения инфляции сохраняем ожидания по доходности 10-летних ОФЗ на уровне 8,5% годовых", - прогнозирует Грицкевич.

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