Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет выступление главы ФРБ Чикаго и отчётности российских компаний по МСФО:

- Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.

- Результаты "Норникеля", X5 Group и "Юнипро" за I полугодие 2022г по МСФО.

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