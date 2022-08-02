Индекс Мосбиржи откроет торги вторника снижением около 1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник снижением в пределах 1%, в диапазоне 2155-2180 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала торгов в России с понижением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2155-2180 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2150, 2130 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2220 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Однако внутри дня в нем вполне вероятно формирование коррекционного технического отскока в противовес довольно сильной суточной просадке", - прогнозирует эксперт.

По его мнению, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация ряда иностранных макроэкономических показателей не будет иметь практического значения для локального рынка акций.

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