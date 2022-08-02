Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 2 августа. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы слабо снизились в понедельник после трех дней подъема. На этой неделе ключевым событием для рынка станет публикация июльского отчета по рынку труда США в пятницу. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают, что число рабочих мест повысилось на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне. Рынок взял передышку после того, как S&P 500 зафиксировал скачок на 9,1% по итогам июля, что стало для индикатора лучшим месячным приростом с ноября 2020 года. Nasdaq за прошлый месяц прибавил 12,3% - самый сильный подъем с апреля 2020 года, Dow Jones увеличился на 6,7%.

В понедельник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 52,8 пункта по сравнению с 53 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень за последние два года (с июня 2020 года). Эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 52 пунктов, сообщает Trading Economics. Респонденты WSJ прогнозировали 52,1 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно падают в ходе торгов во вторник. Инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в регионе из-за ожидаемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Китай ранее грозил США "серьезными последствиями", если все-таки первый за 25 лет визит столь высокопоставленного американского представителя на остров состоится. И хотя в официальной программе Пелоси числятся визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, тайваньские СМИ ранее сообщали, что она прилетит в Тайбэй во вторник вечером.

Гонконгский Hang Seng в 8:30 мск упал на 2,6%, шанхайский Shanghai Composite - на 2,3%. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 1,43%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,6%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 к 8:38 мск прибавил 0,13%. Резервный банк Австралии (RBA, центробанк страны) поднял ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд в рамках борьбы с инфляцией. Теперь диапазон ставки составляет 1,35-1,85% годовых. С мая RBA поднял ключевую ставку на 175 базисных пунктов. По словам главы ЦБ Филипа Луи, инфляция в этом году достигнет пика в 8% и затем упадет до верхней границы целевого диапазона 2-3% к 2024 году. Во втором квартале потребительские цены в Австралии выросли на 1,8% в поквартальном выражении и на 6,1% в годовом.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник утром после резкого падения по итогам торгов предыдущего дня. Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск во вторник составила $99,88 за баррель, что на 0,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты опустились в цене на 3,8%, до $100,03 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $93,78 за баррель, что на 0,12% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов упала на 4,8%, до $93,89 за баррель.

Другим событием, оказавшим давление на нефтяные цены, стали статданные из Китая и США по промышленной активности. Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке за последние два года - 52,8 пункта. Рынок также ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла всего в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,154 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,749 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 августа вырос на 0,09% и составил 109,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (30 июля - 1 августа) 0,15%, поднявшись до 799,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Аэрофлот П0-БО-01" (+0,77%), "Газпромбанк БО-17" (+0,68%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк 001-06R" (-0,31%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,14%) и "Сбербанк-001Р-SBER24" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Быстроденьги" завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Размещение выпуска началось 5 мая, бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%.

Совет директоров ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. У компании уже есть две программы биржевых облигаций - по 100 млрд рублей каждая. В рамках бессрочных программ облигации могут размещаться на срок до 10 (программа серии 001Р) и до 15 лет (программа серии 002Р). В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 47,2 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 20-25-го купонов облигаций серий БО-08 на уровне 8,05% годовых. Выпуск сроком обращения 33 года объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 8,3% годовых. По выпуску 11 августа предстоит исполнение оферты.

ООО "Финконсалт" установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,19% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд. В обращении нет других выпусков облигаций компании.