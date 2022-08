Мировые фондовые рынки в минусе, Brent - $99 за баррель

Фондовые индексы США в понедельник слабо снизились. Фондовые индексы АТР в основном снижаются на беспокойстве из-за геополитической стабильности. Нефть продолжает дешеветь после резкого снижения накануне, Brent - $99 за баррель.

Американские фондовые индексы слабо снизились в понедельник после трех дней подъема.

На этой неделе ключевым событием для рынка станет публикация июльского отчета по рынку труда США в пятницу. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают, что число рабочих мест повысилось на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Рынок взял передышку после того, как S&P 500 зафиксировал скачок на 9,1% по итогам июля, что стало для индикатора лучшим месячным приростом с ноября 2020 года, полагает инвестиционный директор Brooks Macdonald Эдвард Парк.

Nasdaq за прошлый месяц прибавил 12,3% - самый сильный подъем с апреля 2020 года, Dow Jones увеличился на 6,7%, пишет MarketWatch.

В понедельник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 52,8 пункта по сравнению с 53 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень за последние два года (с июня 2020 года). Эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 52 пунктов, сообщает Trading Economics. Респонденты WSJ прогнозировали 52,1 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении. Индикатор находится выше этого уровня 26 месяцев подряд.

Котировки акций Valvoline Inc. снизились на 2,7% на новости, что компания продает международный бизнес нефтяной Saudi Aramco за $2,65 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2022 года или в начале 2023 года.

Бумаги Royal Caribbean Group подешевели на 7,5% после того, как круизный оператор разместил конвертируемые облигации с погашением в 2025 году на $900 млн.

Между тем акции Nikola Corp. взлетели на 7,9% на новости, что производитель электромобилей договорился о приобретении за $144 млн Romeo Power Inc., выпускающей аккумуляторы. Сделка будет полностью оплачена акциями и, как ожидается, будет закрыта до конца октября.

Цена бумаг Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) выросла на 3%. Компания сообщила о планах купить три завода по производству сухих кормов для домашних животных у Red Collar Pet Foods за $700 млн. На этих заводах будет производиться продукция для бренда Hill''s, на который приходится около 20% выручки Colgate-Palmolive.

Акции авиастроительного концерна Boeing Co. (SPB: BA) подскочили на 6,1% и стали лидером роста в индексе Dow Jones на новости, что рабочие трех заводов в штате Миссури отложили забастовку, запланированную на понедельник.

Рыночная стоимость Global Payments (SPB: GPN) увеличилась за день на 4,6%. Американская финтехкомпания сообщила о покупке конкурирующей EVO Payments Inc. за $4 млрд и отчиталась о лучшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли в прошлом квартале. Котировки бумаг EVO подскочили на 23,3%.

Поставщик продуктов и услуг для диагностики и медико-биологических исследований PerkinElmer Inc. (SPB: PKI) сообщил о продаже бизнеса в сфере аналитики и продовольствия частной инвестиционной компании New Mountain Capital за $2,45 млрд. Акции PerkinElmer подорожали на 5%.

Цена ADR китайского ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) повысилась на 1,1%, хотя ранее бумаги дешевели. Компания была включена в список фирм, которым может грозить делистинг с американских бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 46,73 пункта (0,14%) и составил 32798,4 пункта. Лидерами снижения выступили бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX), подешевевшие на 2% и Caterpillar (SPB: CAT) Inc. - на 1,7%,

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 11,66 пункта (0,28%) - до 4118,63 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии снизился на 21,71 пункта (0,18%) и составил 12368,98 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно падают в ходе торгов во вторник. Инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в регионе из-за ожидаемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Китай ранее грозил США "серьезными последствиями", если все-таки первый за 25 лет визит столь высокопоставленного американского представителя на остров состоится. И хотя в официальной программе Пелоси числятся визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, тайваньские СМИ ранее сообщали, что она прилетит в Тайбэй во вторник вечером.

"Инвесторы скорее всего займут оборонительные позиции, так как геополитическая ситуация может накалиться в ближайшие дни", - заявил аналитик ActivTrades Андерсон Альвс.

Гонконгский Hang Seng в 8:30 мск снизился на 2,6%, шанхайский Shanghai Composite - на 2,3%.

Котировки акций китайского производителя солнцезащитного стекла Xinyi Solar Holdings Ltd. падают на 4,2%. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли на 38% в первом полугодии текущего года.

Бумаги оператора сети ресторанов Jiumaojiu International Holdings Ltd. дешевеют на 0,8% после ухудшения прогноза для финпоказателей в первом полугодии из-за коронавирусных локдаунов и потерь вследствие изменения курса валют.

Среди компонентов гонконгского индекса акции ни одной из компаний не демонстрируют роста. В лидерах снижения помимо Xinyi Solar, бумаги Xiaomi Corp. (-5,4%) и Sino Biopharmaceutical Ltd. (-4,5%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 мск упал на 1,3%.

Капитализация японской химической компании JSR Corp. обрушилась на 18,6%. Компания сократила полугодовую прибыль на 30% и ухудшила прогноз на год, сославшись на слабый спрос на продукцию.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. снижается на 0,2%. Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 0,8%, производителя электроники LG Electronics Inc. - теряют в цене 1,3%.

Потребительские цены в Южной Корее в июле выросли на 6,3% относительно того же месяца прошлого года, показали данные статуправления страны. Это максимальные темпы повышения почти за 24 года - с ноября 1998 года. В июне цены увеличились на 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали усиление инфляции до 6,3% в прошлом месяце.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:38 мск прибавил 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса торгуются акции технологической Zip Co. Ltd. (+8%) и поставщика молочной продукции a2 Milk Co. Ltd. (+6,8%). Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. снижаются в цене на 1,2%.

Резервный банк Австралии (RBA, центробанк страны) поднял ключевую процентную ставку на 50 б.п. по итогам третьего заседания подряд в рамках борьбы с инфляцией. Теперь диапазон ставки составляет 1,35-1,85% годовых, говорится в сообщении регулятора. С мая RBA поднял ключевую ставку на 175 б.п., максимальными темпами с середины 1990-х годов.

По словам главы ЦБ Филипа Луи, инфляция в этом году достигнет пика в 8% и затем упадет до верхней границы целевого диапазона 2-3% к 2024 году. Во втором квартале потребительские цены в Австралии выросли на 1,8% в поквартальном выражении и на 6,1% в годовом.

Цены на нефть продолжают падать во вторник утром после резкого снижения по итогам торгов предыдущего дня. Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $99,08 за баррель, что на $0,95 (0,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты опустились в цене на $3,94 (3,8%), до $100,03 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,12 за баррель, что на $0,77 (0,82%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов упала на $4,73 (4,8%), до $93,89 за баррель.

Фьючерсы на WTI могут протестировать уровень поддержки в районе $93 за баррель на этой неделе на фоне растущего интереса к продаже контрактов, сказал старший аналитик сырьевого рынка в Schneider Electric Брайан Суон. "Нефтяной комплекс замер на опасениях рецессии и новостях о росте добычи в Ливии", - добавил он.

Другим событием, оказавшим давление на котировки, стали статданные из Китая и США по промышленной активности.

Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке с за последние два года - 52,8 пункта.

Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.