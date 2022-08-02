Рубль, скорее всего, будет торговаться во вторник в диапазоне 58,5-62 руб./$1 - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 58,5-62 руб./$1, прогнозирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник резким снижением к отметке 60 руб./$1. Начиная со второй половины торгового дня, рубль приступил к резкому укреплению без явных на то драйверов. Причем стоит заметить, что торговая активность долларом с расчетами "завтра" снизилась, а показатель 10-ти дневной волатильности увеличился. Мы склонны полагать, что поддержку национальной валюте оказало снижение спекулятивного спроса на валютном рынке. Отчасти, давление на позиции иностранной валюты могло оказать заявление ЦБ о том, что в базовом сценарии старт модифицированного бюджетного правила может начаться только в начале 2023г", - комментирует события на валютных торгах понедельника аналитик.

При этом ЦБ объявил 1 августа о продлении моратория на снятие иностранной валюты. По оценкам экспертов ПСБ, данная мера носила технический характер и уже была заложена рынком. При этом, многие крупные капиталы из-за введения банками комиссий были конвертированы в другие валюты гораздо раньше, а риски хранения долларов неуклонно продолжают расти.

"Мы полагаем, что во вторник курс американской валюты может продемонстрировать боковое движение в диапазоне 58,5-62 руб./$1. Поддержку национальной валюте могут оказать "бычьи" настроения прошлого дня, а противовесом может выступить находящиеся под давлением нефтяные котировки", - прогнозирует Жильников.

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