Отчет за 1П22 может стать сильным драйвером роста для акций ЛУКОЙЛа - BCS Express

Отчет "ЛУКОЙЛа" за I полугодие 2022г по МСФО может стать сильным драйвером роста для акций компании, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Компания опубликовала отчет по РСБУ за I полугодие, что спровоцировало скачок интереса к бумагам. Выручка выросла на 92%, а чистая прибыль составила 520,5 млрд руб., что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит учитывать, что это отчет РСБУ, и он не всегда показателен, но сам факт уверенного роста финансовых показателей способствует росту интереса инвесторов. Отчет за I полугодие по МСФО может стать сильным драйвером для акций "ЛУКОЙЛа". В том числе от менеджмента ожидают каких-то ориентиров по дальнейшим дивидендным перспективам. При этом компания пока не обозначила, когда планируется опубликовать результаты. Напомним, что за I квартал отчет не был представлен", - пишет аналитик инвесткомпании.

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