Котировки нефти могут протестировать отметку $97/барр. во вторник - BCS Express

Котировки нефти могут протестировать отметку $97 за баррель Brent во вторник при сохранении негативного сентимента, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки нефти в понедельник резко ушли вниз на фоне слабой макростатистики. Индексы деловой активности PMI в Китае и странах Европы вышли ощутимо хуже ожиданий. Это усилило опасения из-за потенциальной рецессии и ее разрушительного влияния на топливный спрос. Фьючерсы на Brent опустились в нижнюю часть торгового диапазона к $100 за баррель и сегодня с утра продолжают спуск. При сохранении негативного сентимента котировки могут протестировать поддержку $97 за баррель, пробой которой может открыть дорогу к дальнейшему снижению", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Аналитики обращают внимание на введение санкций США в понедельник против ряда компаний, в том числе китайских, которые принимали участие в торговле санкционной иранской нефтью в Восточной Азии. При этом США не отказываются от идеи заключить ядерную сделку с Ираном, если последний будет "готов вернуться к полному выполнению своих обязательств".

По мнению стратегов BCS Express, ужесточение давления на Иран может быть умеренно позитивным фактором для нефтяных цен, поскольку будет сдерживать иранский экспорт и добычу.

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