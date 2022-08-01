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Главная / Мнения аналитиков / Акции Phillips 66 сохраняют потенциал роста - Freedom Finance Global
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01 августа 2022 года 19:01
Акции Phillips 66 сохраняют потенциал роста - Freedom Finance Global
Акции Phillips 66 сохраняют потенциал роста с текущих уровней, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Выручка и EPS нефтепереработчика Phillips 66 во II квартале превзошли ожидания рынка. Скорректированная прибыль Phillips 66 за второй квартал увеличилась с прошлогодних $329 млн до $3,3 млрд, EPS превысила консенсус на 14%, достигнув $6,77. Операционный денежный поток Phillips 66 до изменений в оборотном капитале вырос вчетверо и составил $3,6 млрд. Капитальные затраты сократились на 1,1% г/г, до $376 млн. Чистый долг Phillips 66 уменьшился на $939 млн, до $10,2 млрд. Объем денежных средств на счетах компании на конец квартала составлял $2,8 млрд. Отношение чистого долга к прогнозному показателю EBITDA 2022 года составляет комфортные 0,9х", - отмечает эксперт. Компания возобновила обратный выкуп акций, который был приостановлен в 2020г. Во II квартале на buy back было направлено $66 млн, на 30 июня его оставшийся объем был равен $2,4 млрд, указывает Пигарев. "Квартальный дивиденд сохранен на уровне $0,97 на акцию, что предполагает доходность к текущим котировкам 4,3% годовых. Дивидендная отсечка пройдет 17 августа, выплаты будут произведены 1 сентября. Мы позитивно оцениваем результаты Phillips 66. На наш взгляд, акции PSX сохраняют потенциал роста с текущих уровней. Высокая дивидендная доходность окажет поддержку бумагам ближе к середине августа", - резюмирует аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PHILLIPS-66-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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