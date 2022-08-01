Цены евробондов РФ выросли в понедельник вслед за UST в ожидании ключевой статистики по рынку труда США

Москва. 1 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник заметное повышение вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries), преимущественно укрепившимися перед публикацией в конце недели ключевой статистики по рынку труда США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 285,2 базисного пункта, до 41,8% от номинала (их доходность упала на 97,1 базисного пункта - до 14,86% годовых), с погашением в 2042 году - на 6,7 базисного пункта, подорожав до 40,86% от номинала (их доходность снизилась на 1,7 базисного пункта - до 14,79% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали за день на 159,7 базисного пункта, до 41,56% от номинала (их доходность снизилась на 44,9 базисного пункта, до 12,86% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 230 базисных пунктов, подорожав до 43,6% от номинала (их доходность снизилась на 139,3 базисного пункта - до 23,87% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 67,1 базисного пункта, до 40,69% от номинала (их доходность снизилась на 33,6 базисного пункта - до 21,33% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 14 базисных пунктов - до 46,55% от номинала (их доходность снизилась на 13,3 базисного пункта - до 49,24% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 38,2 базисного пункта - до 41,06% от номинала (их доходность снизилась на 28,8 базисного пункта - до 31,9% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подорожал на 38,5 процентного пункта, до 50,43% от номинала (его доходность снизилась на 99,6 процентного пункта - до 78,5% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 августа характеризовалась позитивными настроениями, чему способствовало повышение большинства выпусков US Treasuries перед публикацией июльского отчета по рынку труда США.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают, что данные укажут на рост числа рабочих мест в Штатах по итогам прошлого месяца на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

На прошлой неделе свежие статистические данные указали на снижение объема ВВП США по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. Данные о ВВП были опубликованы на следующий день после того, как Федрезерв повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания.

В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал о том, что темпы ужесточения денежно-кредитной политики могут быть замедлены в случае ослабления американской экономики.