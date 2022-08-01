"Финам" понизил рекомендацию для акций Exxon Mobil до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Exxon Mobil с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $96,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 0,3%, сообщается в материале инвесткомпании.

Аналитик Сергей Кауфман отмечает, что с момента повышения рейтинга по акциям Exxon Mobil до "покупать" 8 июля они выросли на 15,1% и достигли целевой цены. Положительная динамика, на взгляд эксперта, была связана как с некоторым отскоком в ценах на нефть после коррекции, так и с публикацией сильной отчетности за II квартал.

"При этом мы полагаем, что после недавней волны роста апсайд в акциях Exxon Mobil выглядит ограниченным из-за недостатка новых положительных триггеров. Мы понижаем рейтинг по акциям Exxon Mobil с "покупать" до "держать" и сохраняем целевую цену на уровне . Апсайд составляет 0,3%. Понижение рейтинга связано с достижением целевой цены", - указывает Кауфман.

Exxon Mobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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