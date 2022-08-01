Freedom Finance Global рекомендует покупать акции TSMC c целью $104

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с целевой ценой $104 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"TSMC в отчете за II квартал подтвердила сохранение выраженных позитивных тенденций, зафиксированных по итогам января-марта, и представила сильный прогноз на следующий квартал. В индустрии полупроводников сохраняется сильный спрос, несмотря на высокую инфляцию", - пишут эксперты.

Выручка TSMC в долларовом выражении с апреля по июнь увеличилась на 36,6%, до $18,16 млрд (январь-март: +36%), совпав с верхней границей прогноза менеджмента и на 1,2% превысив консенсус аналитиков. Non-GAAP EPS повысилась на 64,5% г/г, на 7% превзойдя ожидания рынка, констатируют аналитики.

"Мы характеризуем результаты TSMC в целом как очень сильные, хотя полагаем, что темпы роста доходов в следующем году не превысят 5-10%. Вкупе с выводом на рынок чипов на базе 3-нм и относительной зрелостью рынка 5G замедление роста выручки будет оказывать давление на маржу. Расчет целевой цены мы делаем, исходя из трех сценариев. Нейтральный предполагает P/E NTM = 18,3, позитивный - P/E NTM = 20, а негативный - P/E NTM = 16,7. Целевая цена по акции TSMC - $104, рекомендация - "покупать", - отмечают стратеги Freedom Finance Global.

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