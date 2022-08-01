Потенциал роста котировок акций Edison International составляет 20% - "Финам"

Потенциал роста котировок акций Edison International составляет 20% при целевой цене $76 за штуку, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Стоимость солнечных панелей может заметно снизиться в ближайшие 6-12 месяцев, что в комбинации с субсидиями на установку СЭС в штате Калифорния должно благоприятно отразиться на Edison International. Компания является одним из наиболее "зеленых" игроков в коммунальном секторе с капитальными программами, ориентированными на надежность сетей, ВИЭ и EV-заправки, а тарифы холдинга являются самыми низкими в Калифорнии. Эти факторы должны поддержать будущие тарифные заявки EIX. Кроме того, компания является одним из предпочтительных выборов среди американских utilities по части дивидендов и предлагает доходность NTM на уровне 4,6%. Потенциал роста бумаги мы оцениваем в 20% при целевой цене $76", - пишут эксперты "Финама".

Edison International - американский электроэнергетический холдинг, базирующийся в штате Калифорния. Совокупная мощность генерации под управлением Edison International составляет около 3 ГВт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.