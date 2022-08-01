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01 августа 2022 года 15:38

Рубль отыграл утренние потери и растет к доллару и евро днем на первых торгах августа

Москва. 1 августа. Доллар США и евро растеряли утренний рост и перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль развернулся вверх после снижения в первой половине дня и повышается к бивалютной корзине в отсутствие значимых новостей относительно дальнейших действий российских властей по нормализации его курса.

Курс доллара США составил 61,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 38 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,39 руб./EUR1, подешевев на 8,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,7 копейки - до 61,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери и укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в отсутствие значимых новостей относительно дальнейших действий российских властей по нормализации его курса.

Банк России, как и предупреждал, продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года. Как говорится в сообщении регулятора, до марта следующего года сохранится действующий лимит на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада в размере $10 тыс. или на такую же сумму в евро.

"Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - пояснил ЦБ.

Кроме того, до 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Также для юридических лиц - резидентов еще на шесть месяцев, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы - не более $5 тыс. или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются. Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам - нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

Кроме того, ЦБ РФ в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций с 1 августа повышает нормативы обязательных резервов.

В частности, на 1 процентный пункт (п.п.), до 3%, будут повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов по рублевым обязательствам остаются без изменения. Кроме того, для всех банков на 1 п.п. будут повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте, до 5%. Для небанковских кредитных организаций нормативы повысятся на 3 п.п.

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московской биржи") со 2 августа перестанет открывать новые счета в евро. Таким образом, в НРД можно будет открыть счет в девяти валютах: российском и белорусском рубле, американском, гонконгском и канадском долларе, китайском юане, тенге, швейцарском франке и фунте стерлингов.

"ЦБ продлил ограничения на снятие валюты. Новый месяц доллар и евро начали с укрепления на российской бирже. После первого часа торгов в понедельник американская валюта поднималась выше 62,6 руб. (против закрытия пятницы на уровне 61,62 руб.), а единая европейская - выше 63,9 руб. (против закрытия пятницы ниже 62,5 руб.). Давление на российскую валюту оказывало снижение нефтяных котировок, и в целом смешанные настроения на глобальных рынках не добавляли уверенности инвесторам на российской площадке. Впрочем, основным негативом для рубля все же выступил локальный фактор в виде решения ЦБ продлить ограничения на снятие наличной иностранный валюты (на 6 месяцев - до 9 марта 2023 года). Продление ограничений ранее уже не раз "анонсировалось" представителями ЦБ и не стало сюрпризом для участников рынка, тем не менее, в понедельник оказало локальное давление на российскую валюту. Отметим также, что с началом нового месяца на рынке уже окончательно перестал действовать эффект от июльских налоговых платежей, что лишило рубль определенной степени поддержки. Мы полагаем, что в самое ближайшее время фактор продления ограничений на снятие наличной валюты будет полностью отыгран и исчерпает себя, что, вероятно, позволит рублю несколько отыграть позиции. Тем не менее, рынок продолжит ожидать меры по ограничению укрепления российской валюты, что в целом будет оказывать поддержку зарубежной валюте вплоть до старта налогового периода августа", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На прошлой неделе завершился налоговый период, что способствовало ослаблению рубля - в результате по итогам недели курс пары "доллар-рубль" вырос на 7,56% - до 61,62 руб./$1. Помимо потери поддержки фактора налогового периода, ослаблению рубля способствовали ожидания анонса параметров нового бюджетного правила. В то же время заметный рост нефтяных цен на прошлой неделе несколько ограничивал рост курса пары. Впрочем, в связи с переходом на новые контракты нефтяные котировки сейчас находятся заметно ниже. В целом на этой неделе курс пары "доллар-рубль" может стремиться в сторону 65 руб./$1, но закрепление выше этого уровня будет затрудняться сохраняющимся слабым спросом на валюту в условиях значительных экспортных поступлений", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Участники глобального рынка пересматривают свои прогнозы относительно дальнейшей траектории ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), пишет Trading Economics. На прошлой неделе свежие статистические данные указали на снижение объема ВВП США по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

Данные о ВВП были опубликованы на следующий день после того, как Федрезерв повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания. В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал о том, что темпы ужесточения денежно-кредитной политики могут быть замедлены в случае ослабления американской экономики.

Поступающие статистические данные о динамике потребительских цен в США являются "очень тревожащими", однако Федеральная резервная система (ФРС) США все еще привержена возвращению инфляции к целевым 2%, сказал президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью CBS News. Между тем он отметил, что Федрезерв еще далек от достижения этой цели.

Индекс потребительских цен (индекс PCE), внимательно отслеживаемый ФРС при оценке рисков инфляции, в прошлом месяце повысился на 1% относительно мая, что стало самым существенным скачком с сентября 2005 года. В годовом выражении индикатор повысился на 6,8%, максимальными темпами с 1982 года.

"Мы продолжаем удивляться", - сказал Кашкари в ходе интервью. "Инфляция выше, чем мы ожидаем. И это не касается нескольких категорий. Это все больше распространяется по всей экономике", - отметил он. По словам Кашкари, ФРС необходимо "вернуть экономику к балансу". Отвечая на вопрос о возможной рецессии в экономике США, Кашкари отметил наличие "неоднозначных сигналов" и сказал, что в любом случае он сосредоточен на данных об инфляции и состоянии рынка труда.

Нефтяные котировки ускорили снижение днем в понедельник после публикации слабых статданных о деловой активности в Китае. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК составляет $101,04 за баррель, что на 2,82% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,97 за баррель, что на 3,7% меньше итогового значения предыдущей сессии.

В прошлую пятницу Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 2,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост деловой активности от снижения. Падение обусловлено беспокойством предприятий по поводу вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых городах страны, а также прогнозами ухудшения экономической ситуации в мире.

Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится на этой неделе в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США наращивать производство сильнее.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июле 2022 года сложилась в размере $83,27 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За первое полугодие 2021 года она составила $64,68 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 28,7%.

В июне цена составила $78,41 за баррель, что в 1,09 раза выше, чем в июне 2021 года ($72,17 за баррель).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшие разнонаправленные изменения в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - 8,42% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,43% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, увеличилась на 1 б.п. - до 8,43% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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