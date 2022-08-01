Рубль, скорее всего, останется под давлением до старта налогового периода в августе - "Велес Капитал"

Рубль, скорее всего, останется под давлением до старта налогового периода в августе, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Новый месяц доллар и евро начали с укрепления на российской бирже, - указывает эксперт. - Давление на российскую валюту оказывало снижение нефтяных котировок, и в целом смешанные настроения на глобальных рынках не добавляли уверенности инвесторам на российской площадке. Впрочем, основным негативом для рубля все же выступил локальный фактор в виде решения ЦБ продлить ограничения на снятие наличной иностранный валюты (на 6 мес. - до 9 марта 2023г). Продление ограничений ранее уже не раз "анонсировалось" представителями ЦБ и не стало сюрпризом для участников рынка, тем не менее в понедельник оказало локальное давление на российскую валюту. Отметим также, что с началом нового месяца на рынке уже окончательно перестал действовать эффект от июльских налоговых платежей, что лишило рубль определенной степени поддержки".

Аналитик инвесткомпании полагает, что в самое ближайшее время фактор продления ограничений на снятие наличной валюты будет полностью отыгран и исчерпает себя, и это, вероятно, позволит рублю несколько отыграть позиции. Тем не менее, рынок продолжит ожидать мер по ограничению укрепления российской валюты, что будет оказывать поддержку зарубежной валюте вплоть до старта налогового периода августа.

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