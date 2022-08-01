Пара рубль/доллар будет стремиться к отметке 65 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/доллар будет стремиться к отметке 65 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе завершился налоговый период, что способствовало ослаблению рубля - в результате по итогам недели курс USD/RUB вырос на 7,56% до 61,62 руб./$1. Помимо потери поддержки фактора налогового периода, ослаблению рубля способствовали ожидания анонса параметров нового бюджетного правила. В то же время заметный рост нефтяных цен на прошлой неделе несколько ограничивал рост курса USD/RUB.

"Впрочем, в связи с переходом на новые контракты нефтяные котировки сейчас находятся заметно ниже - на этом фоне сегодня курс USD/RUB растет на 1,05% и находится около 62,26 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом на этой неделе курс USD/RUB может стремиться в сторону 65 руб./$1, но закрепление выше этого уровня будет затрудняться сохраняющимся слабым спросом на валюту в условиях значительных экспортных поступлений", - пишут эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.