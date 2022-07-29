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29 июля 2022 года 19:35

Рынок акций РФ на неделе вырос по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля

Рынок акций РФ в последнюю неделю июля вырос по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и позитивных сигналов с мировых фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent превысила $110 за баррель, выросли металлы), несмотря на зафиксированную в США техническую рецессию (ВВП снизился два квартала подряд). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2200 пунктов, индекс РТС просел в район 1130 пунктов.

По итогам торгов с 25 по 29 июля индекс МосБиржи вырос на 5,6% и составил 2213,81 пункта, индекс РТС потерял 2,8% и достиг 1129,24 пункта на фоне роста доллара до 61,76 руб./$1 (+4,47 рубля), при этом цена сентябрьской нефти Brent подросла до $110,21 за баррель (+6,4%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля после снижения ставки ЦБ РФ (до 8% годовых) и благодаря улучшению настроений на внешних площадках; индекс МосБиржи поднялся в район 2130 пунктов, обновив максимум почти за 2 недели, при этом лидировали в росте расписки Ozon (+11,4%) и акции "Яндекса" (+9,6%), также отскочили вверх бумаги Polymetal (+10,3%) после 3-дневного падения.

Во "втором эшелоне" лидировали в росте расписки HeadHunter (+14,2%), VK (+13,2%), Globaltrans (+11,4%), Cian (+10,8%). Выручка ГК "Русагро" (+3,4% ГДР), одного из ведущих агрохолдингов РФ, во втором квартале этого года (до межсегментных элиминаций) составила 66,956 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В I полугодии выручка выросла на 31%, до 130,8 млрд рублей.

Во вторник рынок акций РФ сохранил восходящий коррекционный импульс в свете снижения ставки ЦБ РФ, несмотря на вечернее ухудшение настроений на внешних площадках перед итогами заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи превысил 2190 пунктов за счет ослабления рубля, при этом лидерами роста выступили акции "Яндекса" (+8,3%), Polymetal (+7,5%) и "Норникеля" (+7,1%). Доллар поднялся до 60,6 рубля (+2,49 рубля).

Выручка "Яндекса" по итогам II квартала увеличилась год к году на 45% и составила 118 млрд рублей. Скорректированная EBITDA "Яндекса" в отчетном периоде выросла в 4,5 раза, до 25,7 млрд рублей.

Акции "Газпрома" выросли на 1%. Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2100 за тысячу кубометров на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".

В США рыночные настроения ухудшила статистика. По данным Минторга США, продажи новостроек в июне упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, при прогнозах снижения до 660 тыс. Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июле упал до 95,7 пункта, при прогнозах снижения до 97,2 пункта с июньских 98,7 пункта.

Нефть Brent просела ниже $100 за баррель на фоне беспокойств по поводу состояния мировой экономики, которые подкреплялись свежими слабыми статданными из США и Европы.

В среду рынок акций РФ вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent подскочила в район $107 за баррель) в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2200 пунктов во главе с бумагами металлургов и нефтегазовых компаний, при этом подъем сдерживался укреплением рубля (доллар просел ниже 60 руб./$1).

Нефть выросла на фоне данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США, показавших резкое снижение запасов неделей ранее. Сдерживающим рост фактором оставались опасения рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Во "втором эшелоне" лидерами роста выступили расписки HeadHunter (+11,8%). Подросли расписки ритейлера Fix Price (+2,8%), управляющего крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, который во II квартале увеличил выручку на 27% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год (до 69,2 млрд рублей).

В четверг рынок акций РФ просел в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, внешние рынки нейтрально отреагировали на негативную статистику о ВВП США за II квартал, показавшую наступление рецессии в экономике (снижение ВВП второй квартал подряд). Индекс МосБиржи опустился ниже 2190 пунктов, при этом выросли акции "Магнита" (+2,9%) и раллировали расписки "О'Кей" (+17,5%) на квартальных отчетах. Нефть Brent поднялась в район $108 за баррель.

Выручка ПАО "Магнит" во II квартале увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год (до 588,6 млрд рублей). В частности, розничная выручка повысилась на 40%, до 579 млрд рублей. Розничная выручка ритейлера "О'Кей" во II квартале увеличилась на 11,5% в годовом выражении (до 49,562 млрд рублей).

Среди лидеров роста также оказались расписки HeadHunter (+18,1%), акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (+13,9%), "Селигдара" (+8,8%).

Федрезерв США ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Глава Федрезерва Пауэлл дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметив, что она не находится в рецессии и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии. Вместе с тем, он не исключил более сильного повышения ставки ФРС в будущем, если поступающие статданные будут располагать к этому.

Тем временем, данные Минторга США показали снижение ВВП страны во II квартале на 0,9% в пересчете на годовые темпы, при прогнозах роста на 0,4-0,5%. Американская экономика сократилась по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.

В пятницу рынок акций РФ превысил 2210 пунктов по индексу МосБиржи, рост рублевых цен поддержало ослабление рубля (доллар подрос к 61,8 руб./$1), позитивная динамика фондовых площадок в Европе и США, а также дорожающая нефть (Brent превысила $110 за баррель). В лидерах роста выступили расписки "О'Кей" (+28,2%), Cian (+11,9%), "Лента" (+11,1%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (+1,1%) по РСБУ в I полугодии выросла на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 34,73 млрд руб.), выручка выросла на 5,6% (до 101,25 млрд руб.).

После публикации данных по ВВП США состоялось выступление главы Минфина США Джанет Йеллен, которая не стала признавать рецессию в США и подчеркнула, что сейчас темпы роста экономики просто корректируются после активного роста годом ранее, чему способствует и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Йеллен также отметила, что экономика США остается сильной, обратив особое внимание на позитивную ситуацию на рынке труда. С такими же заявлениями, по поводу отсутствия рецессии, выступил и президент США Байден.

В Европе оптимизма добавила статистика по ВВП еврозоны, Франции и Италии за II квартал, превысившая ожидания.

В период с 25 по 29 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "Селигдара" (+28%), Polymetal (+17%), "Россетей" (+16%); хуже рынка оказались бумаги "Группы ЛСР" (-3%), SFI (-3%), "ФСК ЕЭС" (-2%).

Рынок акций РФ в начале августа может попытаться продолжить коррекционный отскок вверх, также на динамику blue chips могут повлиять геополитические новости, санкционные действия Запада и выходящая статистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2150-2300 пунктов, для индекса РТС - 1080-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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