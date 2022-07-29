Рынок акций РФ завершил пятницу подъемом выше 2200п по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и роста нефти

Москва. 29 июля. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $110 за баррель), индекс МосБиржи превысил рубеж 2200 пунктов за счет ослабления рубля, в лидерах роста выступили расписки "О''Кей" (+28,2%), Cian (+11,9%), "Ленты" (+11,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2213,81 пункта (+1,1%), индекс РТС просел до 1129,24 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 8,8%.

Доллар поднялся до 61,76 рубля (+0,94 рубля).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 5,6%, индекс РТС потерял 2,8% на фоне роста доллара на 4,47 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+8,8% и +1,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+6,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии выросла на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 34,73 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 101,25 млрд руб. (+5,6%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций РФ в пятницу двигался смешанно, ослабление позиций рубля способствовало стабильному подъему рублевого индикатора МосБиржи. Слабее остальных выглядели акции компаний технологического сектора.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, инвесторы продолжают ожидать появления свежих драйверов для движения вверх, впрочем, и для усиленных распродаж тоже причин нет. В результате рынок уже немало времени ходит в широком "боковике" 2000-2200 пунктов по индексу МосБиржи. Примечательно, что индекс завершил июль примерно там же, откуда начинал, несмотря на периодические всплески волатильности.

Индекс МосБиржи в пятницу удержался над рубежом 2000 пунктов, что с технической точки зрения дает повод рассчитывать на рост в августе и движение в сторону 2300 пунктов. Факторами поддержки могут выступить реинвестирование выплаченных дивидендов, вероятное ослабление рубля, цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, продолжение перетока капиталов со стремительно дешевеющих депозитов. В понедельник, 1 августа, индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, в лидерах роста всю неделю выступали расписки российских компаний (HeadHunter (MOEX: HHRU), Ozon, VK (MOEX: VKCO), Cian) - в отсутствие корпоративных новостей основным триггером роста могло стать принятие закона ЦБ РФ об автоматической конвертации АДР российских компаний в локальные бумаги.

Несмотря на то, что данный закон затрагивает "голубые фишки" с первичным листингом на "Мосбирже", инвесторы ожидают, что впоследствии регулятор возьмется и за расписки компаний, которые изначально были листингованы на западных площадках, что станет заметным позитивом для их эмитентов. Помимо этого, заметно подросли ритейлеры на фоне сильных операционных отчетов отдельных эмитентов.

На нефтяном рынке спрос со стороны основных импортеров остается высоким, сложности с поставками российского газа в Европу также подогревают нефтяные цены. Краткосрочный ориентир по нефти Brent - $100-110 за баррель. Однако, при глобальном снижении экономической активности котировки могут выйти из текущего коридора, считает аналитик.

На следующей неделе в фокусе внимания останется новостной фон, значимой макростатистики не ожидается. Динамика фондового рынка останется преимущественно позитивной, ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2200-2300 пунктов, полагает Кирсанова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, расписки "О''Кей" в пятницу продолжили отыгрывать хороший отчет компании за II квартал, расписки HeadHunter выросли без значимых информационных драйверов. Выросла "Лента", которая на прошедшей онлайн-конференции заявила, что к 2025 году удвоит выручку и доведет ее до 1 трлн рублей. Индекс МосБиржи на дневном графике находится вблизи сопротивления 2230 пунктов, в случае преодоления которого инструмент получит шанс на дальнейший рост. Однако с учетом захода стохастических линий в зону перекупленности индексу для дальнейшего роста может понадобиться консолидация на текущих уровнях или коррекция до 2150 пунктов, полагает Ковалев.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+1,7%) были самыми слабыми в секторе строительных компаний, но все же торговались в "плюсе". Продажи группы "Эталон" снизились за I полугодие в натуральном выражении на 35% (до 143,5 тыс. кв. м), в денежном выражении упали на 29% (до 29,3 млрд рублей). Продажи в II квартале упали на 57%, а денежные поступления - на 50% (до 11,4 млрд рублей).

Основные бумаги сектора информационных технологий были под давлением. Этот сектор вырос с начала июля на треть и является первым кандидатом на дальнейшую консолидацию или коррекцию, хотя потенциал его роста далеко не исчерпан, если учитывать сохраняющийся активный рост выручки компаний.

Нефть в пятницу активно дорожала. Утренняя неуверенность на рынке была связана со слухами, что на встрече ОПЕК+ могут обсудить вопрос повышения добычи. Однако в реальности многие производители уже достигли своего потолка, а резервы есть только у Саудовской Аравии и России, которые не горят желанием насыщать далеко недружественный рынок дешевой нефтью.

Новости для американского рынка не столь приятные. Базовые цены личного потребления в США ускорили рост в июне до 4,8% с 4,7% в мае. Основной PCE ускорился до 6,8% с 6,3%. Таким образом, у ФРС появляется больше оснований для очередного решительного шага по повышению ставки еще на 75 базисных пункта в рамках сентябрьского заседания. Впрочем, до этого еще поступят данные по инфляции за июль. После выхода статистики доллар полностью ликвидировал свои дневные потери и вышел в "плюс", а фондовые фьючерсы растеряли утренний рост, констатирует Кочетков.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,1-1,7%) и Штаты (индексы прибавляют 0,4-0,9%).

Объем ВВП Франции во II квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 0,2%, сообщает Trading Economics. В I квартале французская экономика сократилась на 0,2% в поквартальном выражении.

Потребительские расходы во Франции в июне выросли на 0,2% при прогнозах снижения на 0,9%.

Экономика 19 стран еврозоны во II квартале выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 4%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,2%, второго - на 3,4%, сообщает Trading Economics.

Экономика Италии во II квартале увеличилась на 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, при прогнозах роста на 0,1% после подъема на 0,3% в первом квартале.

На нефтяном рынке цены в пятницу также выросли. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $110,21 за баррель (+2,9% и +0,5% в четверг), сентябрьская цена WTI - $100,37 за баррель (+4,1% и -0,9% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки "О''Кей" (+28,2%), Cian (+11,9%), "Ленты" (+11,1%), MDMG (MOEX: MDMG) (+9,3%), HeadHunter (+6,4%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,6%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+5,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-4,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,1%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,89 млрд рублей (из них 3,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,76 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,58 млрд рублей на акции "Яндекса").