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29 июля 2022 года 19:03

Котировки евробондов РФ заметно подросли за неделю благодаря росту UST, а также высоким ценам на нефть и газ

Москва. 29 июля. Котировки российских еврооблигаций заметно подросли за неделю благодаря позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), высоким ценам на нефть и газ, а также отсутствию значимых сообщений на геополитическую и санкционную тематику. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов существенно сузились за счет более активного снижения доходностей отечественных бумаг по сравнению с гособлигациями США.

Тенденция к ценовому росту в секторе российских еврооблигаций сформировалась в первый же торговый день недели. Поддержку рынку оказали растущие цены на нефть и газ, что способствует формированию сильного торгового сальдо. Кроме того, ситуация на мировых рынках капитала в целом была относительно стабильной в ожидании двухдневного (26-27 июля) заседания Федрезерва США, итоги которого могут определить дальнейшую динамику мировых долговых рынков на среднесрочную перспективу.

Федеральная резервная система увеличит процентную ставку на 75 базисных пункта по итогам июльского заседания, свидетельствовали консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics. Заметное меньшинство экономистов ожидали, что ставка может быть повышена сразу на 100 базисных пунктов на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики. Такие ожидания были вызваны данными об ускорении роста потребительских цен (индекс CPI) в США в июне до 9,1% в годовом выражении по сравнению с 8,6% в мае. Таким образом, инфляция в Соединенных Штатах обновила максимум более чем за 40 лет.

Цены на нефть заметно выросли в понедельник на фоне возобновившихся опасений по поводу нехватки предложения на глобальном рынке и перебоев с поставками, в том числе из-за западных санкций в отношении России. В свою очередь спотовая цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о новом выбытии мощностей газопровода "Северный поток".

Позитивная динамика цен отечественных евробондов 26 июля сохранилась. Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2200 за тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке". "Газпром" (MOEX: GAZP) в начале недели сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая". В результате суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 мск 27 июля упадет до 33 млн куб. м в сутки по сравнению с нынешними 67 млн куб. м в сутки (40% от производительности).

Котировки "коротких" и среднесрочных выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в середине недели умеренный рост благодаря как позитивной динамике US Treasuries, сформировавшейся в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США, так и высоким мировым ценам на нефть и газ. "Длинные" бумаги при этом подешевели. Нефтяные котировки росли на 2-2,5% в ходе вечерних торгов в среду после публикации данных о резком снижении запасов топлива в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,52 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

В четверг тенденция к ценовому росту вновь распространилась на все выпуски российских суверенных еврооблигаций благодаря позитивной динамике американских казначейских обязательств. Федеральная резервная система 27 июля ожидаемо повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, и подтвердила, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

Глобальные инвесторы позитивно отреагировали как на итоги заседания, так и на выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В ходе пресс-конференции Пауэлл сказал, что центробанк не исключает более сильного повышения ставки в будущем, если поступающие данные будут располагать к этому. В то же время он дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметил, что она не находится в рецессии, и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Вместе с тем экономика США во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%, консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал подъем на 0,4%. Американская экономика сократилась по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%. Результат стал неожиданностью для рынка. В частности, накануне глава ФРС Пауэлл заявил, что экономика, скорее всего, не находится в рецессии. Неприятный сюрприз может повлиять на курс денежно-кредитной политики центробанка и привести к замедлению темпов роста процентной ставки.

В последний день недели активность покупателей российских еврооблигаций снизилась, что в итоге привело к боковой динамике котировок большинства выпусков. Тем не менее, недельные итоги в целом оказались весьма позитивными для рынка.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю почти на 4%, до 39,26% от номинала (их доходность снизилась на 52 базисных пункта - до 15,72% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 7%, до 40,47% от номинала (их доходность снизилась на 88 базисных пунктов, до 14,91% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 82 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 11,4%, подорожав до 39,96% от номинала (его доходность снизилась на 130 базисных пунктов, до 13,3% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 11,1%, до 40,42% от номинала (их доходность снизилась на 340 базисных пунктов, до 32,4% годовых), с погашением в 2027 году - на 12,9%, подорожав до 42,35% от номинала (их доходность снизилась на 308 базисных пунктов, до 24,61% годовых), с погашением в 2029 году - на 9,7%, до 39,66% от номинала (их доходность снизилась на 188 базисных пунктов, до 21,85% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 17,4%, до 46,6% от номинала (его доходность снизилась на 19,7 процентного пункта, до 88,4% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 3,3%, составив 42,68% от номинала (их доходность снизилась на 192 базисных пункта, до 55,85% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку отечественным евробондам будут оказывать высокие мировые цены на нефть и газ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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