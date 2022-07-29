Реакция инвесторов на отчетность Exxon Mobil будет умеренной - "Финам"

Реакция инвесторов на отчетность Exxon Mobil за второй квартал текущего года будет умеренной, считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Крупнейший американский нефтегазовый мейджор Exxon Mobil представил отчетность за второй квартал 2022 года. На наш взгляд, она выглядит нейтрально. За счет сильных финансовых результатов эмитент продолжает сокращать долговую нагрузку и поддерживает уровень выплат акционеров на высоком уровне - ожидаемая суммарная доходность дивидендов и buyback за 2022 год составляет 7,5%. Однако рост финансовых результатов был ожидаем, в связи с чем мы полагаем, что реакция на отчtтность будет умеренной. С момента нашего повышения рейтинга акций Exxon Mobil до "покупать" они выросли в цене на 14%. Оставшийся "апсайд" до целевой цены в $96,2 составляет 1,3%", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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