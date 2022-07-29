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29 июля 2022 года 15:45

Рубль днем обновил трехнедельные минимумы к доллару и евро на закрытии позиций после налоговых выплат и перед выходными днями

Москва. 29 июля. Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, обновляя трехнедельные максимумы. Рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций после завершения налогового периода июля и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 61,5 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 68 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 62 руб. впервые с 11 июля. Евро стоил 62,63 руб./EUR1, подорожав на 86,5 копейки. Ранее евро поднимался выше 63 руб. впервые с 8 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 76,3 копейки - до 62,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка закрывают длинные позиции по рублю после завершения налогового периода июля и перед выходными днями. Дополнительное давление на котировки оказывает ожидание действий российских финансовых властей относительно модификации бюджетного правила.

Счетная палата накануне рекомендовала пересмотреть валютную структуру Фонда национального благосостояния, исключив из нее валюты стран, которые вводили антироссийские санкции.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля размещено 50 млрд 872,4 млн евро, 5 млрд 491,8 млн фунтов стерлингов, 797 млрд 199 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 319,4 млн рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов, говоря о возможностях сбережения в будущем нефтегазовых доходов, отмечал, что в последующие годы можно сберегать в рублях: "Для бюджетной устойчивости нам не обязательно иметь валюту (в структуре ФНБ - ИФ). Да, валюта была классная в том плане, что играла еще и на курс, и (...) когда цены падали, курс ослаблялся, и наши фнбшные резервы росли, еще больше становилось наших резервов, в этом тоже был контрцикл".

Помимо этого, в будущем, считает он, можно было бы подумать о накапливании и в юанях: "Поскольку у нас уже значительная часть золотовалютных резервов находится в юанях". "В последующие годы можно подумать, чтобы при реализации бюджетного правила сбережения хранить в юаневых активах", - сказал глава Минфина.

"Потенциал укрепления рубля почти исчерпан. В четверг рубль пытался приблизиться к отметке 59 за доллар, но вернулся в диапазон 60-61. Обороты торгов остались высокими - около $6 млрд. По всей видимости, продажи валюты экспортерами были компенсированы высоким спросом на валюту, что, возможно, связано с погашением валютного долга. Также не исключено, что могли вырасти покупки валюты для будущего импорта. (. . .) Период налоговых и дивидендных выплат закончен, поэтому потенциала для укрепления рубля сейчас не наблюдается. Однако и высокий спрос на валюту, вероятно, уже удовлетворен, т.к. не исключено, что покупать валюту планировалось именно в налоговый период, когда ее предложение значительно", - полагает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

"Новое бюджетное правило если и не стучится в двери, то явно задает тон торгам. В четверг динамика пары была продиктована большим спросом на валюту. Можно предположить, что в закупке принимали участие нерезиденты из дружественных стран, которые были допущены к торгам всех секций. Индикатор RSI продолжает находиться в середине коридора и показывает значение 40, что свидетельствует о возможной консолидации. Давление на доллар было ранее связано с кросс-валютными механизмами, сейчас поводья отпустили. Считаю, что данное ослабление рубля было связано с техникой, так как движение больше похоже на третью волну восходящей коррекции в рамках нисходящего тренда. Для слома нисходящего тренда для доллара нужно выходить в диапазон 67-70 рублей. Данный уровень может быть достижим благодаря интервенциям Минфина, большому спросу нерезидентов, снижающейся стоимости нефти и налаживанию импорта. Силу рубля, как и ранее, будет подкреплять высокая экспортная выручка и отсутствие импорта, а также введенные комиссии за хранение валюты на банковских и брокерских счетах", - говорит управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

Нефтяные котировки ускорили рост днем в пятницу после снижения накануне на данных о ВВП США за второй квартал. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в пятницу составляет $109,42 за баррель, что на 2,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,54 за баррель, что на 2,2% выше итогового значения предыдущей сессии.

Экономика США во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства торговли, обнародованные в четверг. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,4-0,5%. Американский ВВП снизился по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США упал на 1,6%.

Инвесторы полагают, что данные могут вынудить Федеральную резервную систему США в скором времени прекратить цикл агрессивного ужесточения ставок, пишет CNBC. По итогам прошедшего на этой неделе заседания Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 6 б.п. - 8,39% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 5 б.п. - до 8,43% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 2 б.п. - до 8,42% каждая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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