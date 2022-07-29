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29 июля 2022 года 11:39

Рынок акций РФ утром возобновил рост вслед за миром, лидируют расписки HeadHunter и О''Кей

Москва. 29 июля. Рынок акций РФ после негативного открытия в пятницу возобновил рост на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индекс МосБиржи преодолел рубеж 2200 пунктов; в лидерах роста выступают расписки HeadHunter и "О''Кей".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2201,66 пункта (+0,6%), индекс РТС просел до 1132,61 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 61,18 рубля (+0,36 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии выросла на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 34,73 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 101,25 млрд руб. (+5,6%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, мировые рынки продолжили рост, несмотря на повышение ставки ФРС и снижение ВВП США второй квартал подряд. В США к расчету ВВП подходят весьма произвольно, и официальные лица, включая главу Минфина Йеллен, не признают разговоров о рецессии, обращая внимание на структуру ВВП, в том числе на сильный рынок труда и сильный потребительский спрос.

Неделя на рынках завершается в "плюсе", ралли европейских и американских рынков продолжается, учитывая, что инвесторы по-прежнему сосредоточены на сезоне квартальных отчетов. Тем временем, на рынке распространено мнение, которого, в том числе, придерживается JPMorgan, что ралли, вызванное решением ФРС, перегрето и проходит к тому же на фоне слабых данных по ВВП США. Таким образом, в ближайшее время вполне вероятна коррекция. Азиатские рынки в пятницу уже просели на фоне опасений по поводу экономического роста в Китае. Российский рынок акций пока следует за европейскими биржами на фоне роста цен на нефть, отмечает Волш.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), снижение ВВП два квартала подряд, как это наблюдается сейчас в США, принято называть "технической рецессией". Тем не менее, после публикации данных по ВВП США состоялось выступление главы Минфина США Джанет Йеллен, которая подчеркнула, что сейчас темпы роста экономики просто корректируются после "бума" в прошлом году, чему способствует и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Йеллен также отметила, что экономика США остается сильной, обратив особое внимание на позитивную ситуацию на рынке труда. Таким образом, она не считает, что сейчас в США наблюдается рецессия. С такими же заявлениями выступил президент США Байден.

В результате на фоне таких заявлений на мировом рынке не наблюдалось существенного негатива. Отдельно этому могут способствовать ожидания того, что ФРС не будет в дальнейшем сильно повышать ставку в связи со снижением ВВП - в частности, на это указывает динамика доходностей 10-летних UST. Тем не менее стоит учитывать, что в дальнейшем оценка падения экономики может быть дополнительно ухудшена, как это было в статистике за I квартал (самая первая оценка ВВП указывала на снижение на 1,4% кв/кв, а в итоге падение составило 1,6% кв/кв). Таким образом, дальнейшие оценки ВВП за II квартал еще могут привести к негативу на мировом рынке, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Research" Андрея Кочеткова, Китай отказывается от конкретных целей по ВВП, рецессия в США есть, но власти ее не признают, нефть остается дорогой на фоне дефицита предложения, но беспокоят очередные сообщения о карантинах в Китае. От российского рынка акций можно ожидать вялого снижения или консолидации в диапазоне 2160-2210 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль, вероятно, продолжит слабеть из-за валютных интервенций в юане, считает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи может нарисовать новый боковик.

Накануне рынок акций РФ начал проявлять слабость, просели металлурги и нефтянка, несмотря на внешний позитив, рост нефти и ослабление рубля. В конце недели на мировых площадках относительно спокойно, а с учетом фактора пятницы на российском рынке могут не найтись поводы для роста. Поэтому более вероятным видится умеренное снижение индекса МосБиржи.

Неплохо в конце недели выглядят акции "Мобильных телесистем", которые давно рассматриваются как некий аналог облигациям, а их рост может быть связан с реинвестированием поступивших дивидендов.

Что касается Америки, то пока американские финансисты утверждают, что в текущих условиях рецессии в экономике нет, однако рынок может начать им не верить. В целом складывается впечатление, что индекс МосБиржи может нарисовать новый боковой канал с границами 2050-2230 пунктов, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 1-1,2%, индикаторы Dow (+1%) и S&P 500 (+1,2%) закрылись на максимумах за 7 недель. Трейдеры оценивали новую порцию корпоративной отчетности и свежие статистические данные.

Американская экономика во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства торговли США. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%, консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал подъем на 0,4%. Снижение ВВП фиксируется второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.

Инвесторы полагают, что данные могут вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) США в скором времени прекратить цикл агрессивного ужесточения ставок, пишет CNBC.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,4%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,8%).

Розничные продажи в Японии в июне увеличились на 1,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,8% после подъема на 3,7% в мае. Объем промпроизводства подскочил на 8,9% в помесячном выражении в июне, существенно превысив консенсус-прогноз, предусматривавший рост на 3,7%, свидетельствуют предварительные статданные. Месяцем ранее было зафиксировано падение показателя на 7,5%. Рост промпроизводства был зафиксирован впервые с марта, темпы подъема стали рекордными.

Объем ВВП Франции во II квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 0,2%, сообщает Trading Economics. В I квартале французская экономика сократилась на 0,2% в поквартальном выражении.

Потребительские расходы во Франции в июне выросли на 0,2% при прогнозах снижения на 0,9%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $109,03 за баррель (+1,8% и +0,5% в четверг), сентябрьская цена WTI - $98,38 за баррель (+2% и -0,9% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки HeadHunter (+15,6%), "О''Кей" (+12%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,6%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+4,6%), бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,6% и +7,2% "префы"), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+3,2%), Fix Prixe (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 4,88 млрд рублей (из них 926,34 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 573,6 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 313,75 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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