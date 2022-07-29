Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. на фоне позитивных результатов эмитента за третий квартал 2022 финансового года, закончившийся 25 июня, с прогнозной стоимостью $185 за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

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