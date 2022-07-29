Акции "Норникеля", "Мать и дитя" и X5 будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции ГМК "Норильский никель", ГК "Мать и дитя" и X5 Retail Group на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Норникель" на следующей неделе представит финансовые результаты за 1П22. На текущей неделе компания опубликовала неплохой производственный отчет. Добыча по всем ключевым металлам выросла в годовом сопоставлении, прогноз на 2022 год был подтвержден. Финансовые результаты эмитента могут ухудшиться в годовом сопоставлении из-за крепкого рубля, возможных проблем с продажами, логистикой. Вероятно, увеличение оборотного капитала, сокращение FCF. В отчете важны динамика показателя EBITDA, а также комментарии менеджмента по эффекту геополитической ситуации на бизнес. Возможно, в рамках отчета появится большая ясность по будущим дивидендам или по возможному объединению компании с "РусАлом", - отмечает аналитик Дмитрий Пучкарев. - Техническая картина в бумаге слабая. Акции двигаются в выраженном падающем тренде. Сейчас котировки оформили отскок от зоны 14800-15000 руб., но уверенности в его развитии нет. На хорошем отчете бумаги могли бы пробить уровень 16000 руб. - это стало бы сигналом о возможности слома падающей тенденции".

"1 августа операционные результаты за 1П22 и 2К22 планирует опубликовать ГК "Мать и Дитя". Компания не должна сильно пострадать от геополитической обстановки, она работает на внутренний рынок. В отчете наиболее важны комментарии менеджмента относительно влияния санкций на компанию. Возможно, будут "апдейты" по инвестпрограмме. В последние месяцы инвесторы потеряли эмитента из виду, но хороший отчет мог бы вернуть спрос к бумагам, - пишет эксперт BCS Express. - Акции группы находятся в локальном растущем тренде. Бумаги подходят к уровню 450 руб., который в прошлый раз развернул котировки. Уровень усиливается близостью 200-периодной скользящей средней, однако пробой отметки при хорошем отчете вполне реален. В среднесрочной перспективе важно удерживаться выше 400 руб. для сохранения восходящей тенденции от июньских минимумов".

"2 августа финансовые результаты по МСФО за II квартал намерена опубликовать X5 Group. Операционные результаты были неплохими. В отчете стоит обратить внимание на чистую прибыль и EBITDA. Особенный интерес будут представлять позиция менеджмента по дивидендам и трудностям в налогообложении. Если рынок услышит какой-либо позитив по данным вопросам, это может стать сильным драйвером для бумаг в среднесрочной перспективе, - указывает Пучкарев. - Техническая картина в бумаге осторожная. Актуален растущий тренд от майских минимумов, однако котировки перегреты, напрашивается коррекционный откат. Важная поддержка в среднесрочной перспективе - 1150 руб. Сверху "медведи" могут активизироваться в районе 1500 руб."

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