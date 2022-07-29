"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 950 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,61%, стоп-приказ: 725 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Продолжение тренда на снижение процентных ставок оказывает положительное влияние на спрос со стороны потребителей на новое жилье. Еще один немаловажный фактор - цены на строительные материалы перешли в коррекционную фазу. Все это дает мощный импульс развития строительному сектору", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения в текущий момент в акциях наблюдается боковая коррекция. После пробоя уровня 800 руб. можно ожидать продолжения тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 725 руб. риск на портфель составит 0,57%", - указывают в "Финаме".

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