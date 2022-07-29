"Велес Капитал" рекомендует продавать акции Акрона

Аналитики "Велес Капитал" рекомендуют продавать акции "Акрона", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг установлена экспертами на уровне 12697 рублей за штуку.

"С февраля 2022 года акции "Акрона" опережали по динамике ключевые индексы, что было обусловлено беспрецедентным ростом цен на минеральные удобрения, а также отсутствием прямых санкций. Мы полагаем, что в текущем году высокие цены на удобрения помогут компании продемонстрировать рост финансовых результатов. Так, мы ожидаем увеличение EBITDA на 22%. Более того, если бы не логистические проблемы, а также крепкий рубль, прирост показателей мог бы оказаться выше. Согласно нашим расчетам, дивидендные выплаты Акрона в 2022 году могли бы составить 1570 руб. на акцию с умеренной доходностью на уровне 9%, однако в условиях ограничений на движение капитала и персональных санкций против ключевого акционера Вячеслава Кантора, мы полагаем, что любые дивидендные выплаты в 2022 году маловероятны. - пишет эксперт Эльза Газизова. - Несмотря на ожидаемо хорошие финансовые показатели в текущем году и на защищенность сектора удобрений в условиях санкций, мы считаем, что бумаги компании по мультипликаторам дороже ее иностранных и российских аналогов, а высокие цены на удобрения уже отыграны рынком. Таким образом, мы начинаем покрытие эмитента с целевой ценой 12697 руб. и рекомендацией "продавать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.