Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку бумаг Магнита и X5

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку бумаг "Магнита" и X5 Retail Group, сообщается в обзоре.

"Операционные результаты "Магнита" за 2К22 отражают хорошую динамику основных форматов и успешную консолидацию "Дикси". Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги ведущих продовольственных ритейлеров, таких как "Магнит" и X5 Retail Group. 19 августа "Магнит" опубликует финансовые результаты за 1П22", - отмечает эксперт Константин Белов.

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