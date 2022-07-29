Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, индикаторы Dow Jones и S&P 500 закрылись на максимальных отметках почти за семь недель. Трейдеры оценивали новую порцию корпоративной отчетности и свежие статистические данные. Американская экономика во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства торговли США. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%, консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал подъем на 0,4%.

Инвесторы полагают, что данные могут вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) США в скором времени прекратить цикл агрессивного ужесточения ставок, пишет CNBC. По итогам прошедшего на этой неделе заседания Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 5 тыс. и составило 256 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 261 тыс., а не 251 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения числа заявок до 250 тыс.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. В центре внимания участников рынков находится сезон отчетности компаний. Гонконгский Hang Seng в 8:20 МСК упал на 2,3%, шанхайский Shanghai Composite тем временем опустился на 0,9%. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,1%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%.

В свою очередь нефтяные котировки слабо меняются утром в пятницу, инвесторы продолжают оценивать данные о ВВП США за второй квартал. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в пятницу составила $107,02 за баррель, что на 0,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты выросли в цене на 0,5%, до $107,14 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $96,92 за баррель, что на 0,52% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов снизилась на 0,9%, до $96,42 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,67 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,85 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 июля вырос на 0,13% и составил 109,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 797,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-15" (+0,99%), "ГТЛК-001Р-13" (+0,87%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,55%), "СТМ-001Р-01" (-0,31%) и "РУСАЛ Братск-001Р-01" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Регион Групп Лизинг" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля за час. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-12-го купонов будет рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные.

ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" внесло изменения в решение о выпуске облигаций 1-й серии, согласно которым продляется срок размещения облигаций со 180 дней до 365 дней с даты начала размещения или до даты размещения последней облигации выпуска. Эмитент начал размещение 3-летнего дебютного выпуска на 300 млн рублей 17 февраля этого года, на текущий момент размещены бумаги на 93,895 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов, купоны квартальные. Заем размещается по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-001 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,569% годовых. Сбор заявок прошел 28 июля. В ходе сбора заявок объем размещения облигаций был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 2 августа.

ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") планирует с 11:00 29 июля до 15:00 5 августа провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 13% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 13,65% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 10 августа. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 6 июля.

ПАО "Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов" (MOEX: GEMA) 2 августа начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на весь срок обращения выпуска - 4,5 года - установлена в размере 14% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании объемом 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 35-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.