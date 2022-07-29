Инвестбанк Синара подтверждает позитивную оценку бумаг Норникеля

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают позитивную оценку бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре.

"Норникель" опубликовал в четверг операционные результаты за 2К22 и 1П22. Производство палладия и платины осталось на практически неизменном в квартальном сопоставлении уровне, некоторое снижение объемов выпуска никеля в связи с плановым ремонтом на перерабатывающем заводе в г. Харьявалта, очевидно, компенсировалось 23%-ным увеличением производства меди (на фоне низкой базы 1К22). Отметим, что эмитент оставил без изменений ранее объявленный производственный прогноз. Полагаем, что компания сможет достичь целевых показателей. "Норникель" должен опубликовать финансовые результаты за 1П22 по МСФО на следующей неделе (2 августа), что окажет краткосрочную поддержку котировкам. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции компании", - отмечает в комментарии эксперт Дмитрий Смолин.

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