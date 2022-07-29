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Главная / Мнения аналитиков / Курс рубля в ближайшие дни останется около 60-61 руб./$1 - Sber CIB
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29 июля 2022 года 10:05
Курс рубля в ближайшие дни останется около 60-61 руб./$1 - Sber CIB
Курс рубля в ближайшие дни останется на уровне около 60-61 руб./$1, считают аналитики Sber CIB. "Период налоговых и дивидендных выплат закончился, поэтому потенциала для укрепления рубля сейчас нет. Однако и высокий спрос на валюту, вероятно, уже удовлетворен, поскольку не исключено, что сделки по покупке валюты планировалось совершить именно в налоговый период, когда ее предложение значительно. По нашему мнению, рубль в ближайшие дни останется на уровне около 60-61 руб./$1", - отмечают эксперты в комментарии. "Цены на нефть снижаются после данных по ВВП США за второй квартал 2022 года. Ожидаем, что сентябрьский контракт на нефть марки Brent, срок действия которого истекает в пятницу, вероятно, завершит торги около $106 за баррель", - указывают в инвестбанке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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