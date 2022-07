Dow и S&P 500 закрылись на максимумах за 7 недель

Рынок акций США вырос в четверг. Фондовые индексы стран АТР меняются разнонаправленно в пятницу. Нефтяные котировки слабо меняются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, индикаторы Dow Jones и S&P 500 закрылись на максимальных отметках почти за семь недель.

Трейдеры оценивали новую порцию корпоративной отчетности и свежие статистические данные.

Американская экономика во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства торговли США. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%, консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал подъем на 0,4%.

Инвесторы полагают, что данные могут вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) США в скором времени прекратить цикл агрессивного ужесточения ставок, пишет CNBC.

По итогам прошедшего на этой неделе заседания Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 5 тыс. и составило 256 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 261 тыс., а не 251 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения числа заявок до 250 тыс.

Акции Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) подешевели на 4,5%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов в третьем квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, но дал слабый прогноз на фоне снижения потребительского спроса из-за высокой инфляции.

Бумаги Hershey Co. (SPB: HSY) выросли на 2,8%. Американский производитель шоколада отчитался о росте чистой прибыли на 5% во втором финансовом квартале и улучшил годовой прогноз.

Цена акций Comcast Corp. (SPB: CMCSA) уменьшилась на 9,1%, хотя крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения получил скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка во втором квартале 2022 года.

Акции Meta (SPB: META) Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) подешевели на 5,2%. Компания зафиксировала снижение выручки во втором квартале на фоне уменьшения рекламных доходов.

Рыночная стоимость Etsy Inc. (SPB: ETSY) подскочила на 9,9%. Оператор онлайн-площадки для торговли отчитался о превзошедшей прогнозы прибыли во втором квартале, выручка совпала с прогнозами аналитиков.

Бумаги Ford Motor (SPB: F) Co. выросли на 6,1%. Американский автопроизводитель во втором квартале 2022 года нарастил чистую прибыль на 19%, а скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Компания подтвердила прогноз на год.

Котировки акций Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) увеличились на 7,8%. Крупнейший американский производитель мотоциклов повысил чистую прибыль и снизил выручку во втором квартале 2022 года, при этом результаты оказались существенно лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги Altria Group (SPB: MO) уменьшились на 0,2%. Одна из крупнейших табачных компаний мира во втором квартале 2022 года сократила чистую прибыль в 2,4 раза, выручка снизилась на 5,7%.

Акции Pfizer Inc. (SPB: PFE) потеряли 1,6%, хотя компания во втором квартале 2022 года получила скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка благодаря увеличению продаж препаратов для борьбы с COVID-19.

Цена бумаг JetBlue Airways Corp. уменьшилась на 0,4%. Американская авиакомпания заключила соглашение о покупке Spirit Airlines (SPB: SAVE) Inc. за $3,8 млрд. Акции Spirit Airlines подорожали на 5,6%.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 1,03% - до 32529,63 пункта.

Standard & Poor''s 500 укрепился на 1,21% - до 4072,43 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 1,08% и составил 12162,59 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу.

В центре внимания участников рынков находится сезон отчетности компаний.

Гонконгский Hang Seng в 8:20 МСК упал на 2,3%, шанхайский Shanghai Composite тем временем опустился на 0,9%.

В лидерах падения находятся акции пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-7,2%), Alibaba Health Information Technology Ltd. (-7,2%), оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных, и интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-6,3%).

Акции технологической Meituan опускаются на 5,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 5,1%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:09 МСК опустился на 0,2%.

Розничные продажи в Японии увеличились на 1,5% в годовом выражении в июне 2022 года, свидетельствуют официальные статистические данные. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, прогнозировал рост показателя на 2,8%. Месяцем ранее продажи увеличились на 3,7%.

Тем временем объем промышленного производства подскочил на 8,9% в помесячном выражении в июне, существенно превысив консенсус-прогноз, предусматривавший рост на 3,7%, свидетельствуют предварительные статданные. Месяцем ранее было зафиксировано падение показателя на 7,5%. Рост промпроизводства был зафиксирован впервые с марта, темпы подъема стали рекордными.

Уровень безработицы в Японии составил 2,6% в июне, как и месяцем ранее, что стало неожиданностью для аналитиков, в среднем прогнозировавших снижение показателя до 2,5%, согласно Trading Economics. Количество безработных осталось на уровне 1,8 млн, число занятых увеличилось на 120 тыс., до 67,36 млн.

Котировки акций производителя электронных компонентов NEC Corp. уменьшились на 7,3%, автомобильной компании Hino Motors Ltd. - на 6,7%, Mitsubishi Motors Corp. - на 7,3%. Бумаги этих компаний являются лидерами падения среди компонентов индекса.

Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой техники и электроники, по итогам первого квартала 2023 финансового года сократила операционную прибыль в 1,6 раза. Акции Panasonic дешевеют на 2,4%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,8%. Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. растут на 1%, производителя электроники LG Electronics Inc. - на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Group Ltd. растут на 0,7%, ее кокурента Rio Tinto Ltd. - уменьшаются на 0,1%.

з Нефтяные котировки слабо меняются утром в пятницу, инвесторы продолжают оценивать данные о ВВП США за второй квартал.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск в пятницу составляет $106,9 за баррель, что на $0,24 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты выросли в цене на 52 цента (0,5%), до $107,14 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,7 за баррель, что на $0,28 (0,29%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов снизилась на 84 цента (0,9%), до $96,42 за баррель.

Экономика США во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства торговли, обнародованные в четверг. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,4-0,5%.

Американский ВВП снизился по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США упал на 1,6%.

"Цены на нефть остаются волатильными, пока энергетические трейдеры переваривают неожиданные данные о втором подряд сокращении американской экономики", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Днем ранее Федрезерв повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и сигнализировал о готовности продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

"Кажется, Федрезерв твердо решил повышать ставку и далее, что будет оказывать давление на экономическую активность и на спрос на нефть", - сказал Мойя.