Возможно ослабление рубля до уровня 65 руб./$1 в ближайшие недели - BCS Express

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней около 65 руб./$1 в ближайшие недели, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На рынке снова отмечается слабость рубля. Несмотря на стабильные сырьевые котировки, в четверг мы видели постепенное укрепление валют. Налоговый период прошел, средства экспортеров под перечисление акционерам дивидендов уже конвертированы, а значит, кроме общего тренда на девалютизацию бизнеса и граждан, дополнительных факторов поддержки рубля сейчас нет. В паре USD/RUB в ближайшие недели вполне может возобновиться движение в сторону недавних максимумов около 65 руб./$1. Сопоставимый подъем может быть и в юане, евро, гонконгском долларе", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

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