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28 июля 2022 года 19:15

Рынок акций РФ в четверг просел в рамках коррекции после роста, выросли "О''Кей" и Магнит на отчетах

Москва. 28 июля. Рынок акций РФ в четверг просел в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, внешние рынки нейтрально отреагировали на негативную статистику о ВВП США за II квартал, показавшую наступление рецессии в экономике (снижение ВВП второй квартал подряд); выросли акции "Магнита" (+2,9%) и расписки "О''Кей" (+17,5%) на квартальных отчетах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2189,16 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1137,82 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 60,54 рубля (+0,66 рубля), максимум дня - 61,25 руб./$1.

Подешевели в четверг акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,2%), "Магнита" (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).

Выручка ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) во II квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 588,6 млрд рублей. В частности, розничная выручка повысилась на 40%, до 579 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, внешний фон к вечеру четверга ухудшился из-за усиления опасений инвесторов касательно перспектив экономики США. Американский рынок начал торговую сессию ростом, но макроданные о ВВП США разочаровали участников торгов, и рынок локально скорректировался. Согласно первой оценке, ВВП США сократился второй квартал подряд, что сигнализирует о наступлении технической рецессии в стране. Далее фокус инвесторов сместится на выступление Джанет Йеллен, которая, вероятно, прокомментирует текущее снижение ВВП. Усугубляет ситуацию продолжающееся ослабление рынка труда (число первичных заявок по безработице за прошлую неделю выросло сильнее ожиданий).

Нефть марки Brent подорожала на ожиданиях, что спрос может оказаться выше прогноза на краткосрочном горизонте по причине сложностей с поставками российского газа. Краткосрочный ориентир по нефти Brent - $100-110 за баррель.

В пятницу на рынке акций ожидается смешанная динамика "фишек", прогнозируемый диапазон по рублевому индексу МосБиржи составляет 2150-2210 пунктов, по индексу РТС - 1100-1160 пунктов, полагает Кирсанова.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, слабость рубля в четверг выступала поддержкой акциям экспортеров, однако индексу МосБиржи пока не хватает сил для преодоления зоны сопротивления в районе 2200 пунктов.

Мировые рынки отыгрывали повышение ставки ФРС, совпавшее с прогнозами. Опасения того, что Федрезерв будет более решителен в ужесточении монетарной политики, не оправдались, что поддержало "быков". В то же время обратила на себя слабая экономическая статистика - ВВП США неожиданно снизился во II квартале. Теперь это может стать веским аргументом для ФРС не спешить с "затягиванием" монетарных "гаек".

В пятницу настроения могут остаться смешанными, на покупательской активности может сказаться фактор конца недели. Из важной экономической статистики дня можно выделить квартальную оценку ВВП Германии, первые данные по потребительским ценам в еврозоне в июле, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление американцев в июне. Индекс МосБиржи 29 июля будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел на фоне некоторого ухудшения внешней конъюнктуры и фиксации прибыли по бумагам ряда эмитентов.

Выросшим акциям "Селигдара" (MOEX: SELG) (+8,8%) в четверг помог рост цен на золото, которое превысило сопротивление $1735 за унцию, а также новости о включении бумаг компании с 29 июля в котировальный список первого уровня "Мосбиржи", что отражает увеличение ликвидности и может сделать компанию еще более инвестиционно привлекательной.

Расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,9%) скорректировались вслед за повышением накануне на фоне публикации сильных операционных результатов. Акции "Норникеля" снизились, несмотря на выход хороших операционных результатов за II квартал. Так, производство никеля в отчетном квартале выросло на 48% г/г, меди - на 38% г/г, палладия - на 29% г/г, платины - на 8% г/г, а золота - на 6% г/г. Компания подтвердила докризисный производственный прогноз на 2022 год, несмотря на проблемы с закупками импортного оборудования, запчастей и материалов.

На нефтяном рынке покупатели пытаются развить краткосрочный восходящий тренд на фоне ожиданий увеличения спроса на нефть в условиях сокращения поставок российского газа. На данный момент среднесрочный нисходящий тренд по ценам, однако, еще не сломлен, в связи с чем потенциал краткосрочного роста выглядит ограниченным.

Статистика о ВВП США показала снижение американской экономики, подтвердив опасения наступления рецессии. Это ограничивает дальнейшие действия ФРС в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, отсутствие прозрачных глобальных идей для рынка формирует пилообразную торговлю: периоды роста сменяются периодами фиксации прибыли.

"Юнипро" (MOEX: UPRO) (+4,6%) отчиталась о чистом убытке по РСБУ за I полугодие в размере 12,8 млрд рублей по сравнению с 7,79 млрд рублей прибыли годом ранее. Убыток возник в результате обесценивания активов на 32 млрд рублей в I квартале в результате прогноза макроэкономических показателей на фоне геополитической обстановки. Валовая прибыль за отчетный период увеличилась на 60,8% (до 16,7 млрд рублей), рост выручки составил 20,9% (до 54,7 млрд рублей).

Сектор девелоперов получил хорошую новость: власти планируют выделить еще 45,5 млрд рублей на финансирование льготной ипотеки по трем программам - "льготная", "семейная" и "дальневосточная".

Рост в Европе сдерживали макроэкономическая статистика и ряд слабых корпоративных отчетов. Оценка делового и потребительского доверия еврозоны упала до 99,0 пункта в июле с июньских 103,5 пункта при ожиданиях снижения до 102 пунктов. Индекс делового климата упал до 1,14 с 1,45 пункта.

Нефть продолжает дорожать, цена Brent протестировала $108 за баррель. Аналитики JPMorgan увеличили прогноз дополнительного спроса на нефть из-за дефицита газа в Европе: в период с октября 2022 года по март 2023 года дополнительный спрос может составить до 700 тыс. б/с. Ситуацию способна спасти нормализация добычи в Ливии, что сделает рынок сбалансированным. Аналитики банка полагают, что до конца 2022 года нефть будет оставаться чуть дороже $100 за баррель Brent, а в 2023 году - дороже $90 за баррель.

Тем временем, экономика США оказалась в классической рецессии, но в администрации Белого дома не хотят использовать эти определения. Накануне от признания этого факта также отказался председатель ФРС. Однако во II квартале падение ВВП США составило 0,9% при прогнозах роста на 0,5% после падения на 1,6% в I квартале. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось за прошлую неделю до 256 тыс. по сравнению с 261 тыс. неделей ранее. По факту выхода статистики американский доллар начал терять свои позиции на Forex, отмечает Кочетков.

В США индексы акций накануне подскочили на 1,4-4,1% во главе с Nasdaq. Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Глава Федрезерва Пауэлл дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметив, что она не находится в рецессии и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии. Вместе с тем, он не исключил более сильного повышения ставки ФРС в будущем, если поступающие статданные будут располагать к этому.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,04%, DAX, CAC40 растут на 0,9-1,3%), растут Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,5-0,7%).

Экономика США во II квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%, консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал подъем на 0,4%.

Американская экономика сократилась по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.

На нефтяном рынке в четверг цены продолжают подъем, подогретый накануне данными о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $107,7 за баррель (+1% и +2,1% в среду), сентябрьская цена WTI - $98,16 за баррель (+0,9% и +2,4% накануне).

Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,7% и -2,5% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,5%), SFI (MOEX: SFIN) (-2,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,4%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,4%).

Лидерами роста выступили расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+18,1%), "О''Кей" (+17,5%), акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+13,9%), "Селигдара" (+8,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+7,4%), "Юнипро" (+4,6%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+3,6%), акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,6%).

Розничная выручка ритейлера "О''Кей" во II квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 49,562 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 27,63 млрд рублей (из них 5,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,33 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,84 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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