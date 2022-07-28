Цены евробондов РФ умеренно подросли в четверг вслед за UST, позитивно отреагировавшими на заседание ФРС

Москва. 28 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг умеренный рост благодаря как позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся после объявленных накануне итогов июльского заседания ФРС США, так и высоким мировым ценам на нефть и газ. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 15 базисных пунктов, до 38,5% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 15,99% годовых), с погашением в 2042 году - на 18 базисных пунктов, подорожав до 38,76% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 15,49% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали за день на 82 базисных пункта, до 40,08% от номинала (их доходность снизилась на 24 базисных пункта, до 13,27% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 133 базисных пункта, подорожав до 40,48% от номинала (их доходность снизилась на 84 базисных пункта - до 25,77% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 93 базисных пункта, до 40,61% от номинала (их доходность снизилась на 46 базисных пунктов - до 21,35% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 106 базисных пунктов - до 44,44% от номинала (их доходность снизилась на 168 базисных пунктов - до 52,57% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 44 базисных пункта - до 40,66% от номинала (их доходность снизилась на 31 базисный пункт - до 32,17% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подорожал на 17,3 процентного пункта, до 59,8% от номинала (его доходность снизилась на 42,3 процентного пункта - до 57,46% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 июля находилась под влиянием ряда позитивных факторов. Так, с одной стороны, поддержку рынку оказывали высокие цены на нефть и газ, что способствует формированию сильного торгового сальдо. С другой стороны, росту котировок отечественных евробондов способствовала и позитивная динамика базовых активов - US Treasuries, которые выросли в цене после объявленных накануне итогов двухдневного (26-27 июля) заседания Федрезерва США.

Федеральная резервная система (ФРС) США 27 июля ожидаемо повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, и подтвердила, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

Глобальные инвесторы позитивно отреагировали как на итоги заседания, так и на выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В ходе пресс-конференции Пауэлл сказал, что центробанк не исключает более сильного повышения ставки в будущем, если поступающие данные будут располагать к этому. В то же время он дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметил, что она не находится в рецессии, и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Экономика США во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%, консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал подъем на 0,4%. Американская экономика сократилась по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%. Результат стал неожиданностью для рынка. В частности, накануне глава ФРС Пауэлл заявил, что экономика, скорее всего, не находится в рецессии. Неприятный сюрприз может повлиять на курс денежно-кредитной политики центробанка и привести к замедлению темпов роста процентной ставки.

Между тем в США наступление рецессии фиксирует Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), и его определение рецессии отличается от технического. Для NBER рецессией является существенное сокращение экономической активности в масштабах всей экономики, продолжающееся несколько месяцев.