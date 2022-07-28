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Снижение ВВП РФ в июне углубилось до 4,9%, годовая инфляция замедлилась до 15,3% - Минэкономразвития
28 июля 2022 года 17:32
Основные производственные убытки металлурги в РФ претерпят в 3К22 - ПСБ
Основные производственные убытки компании сектора российской металлургии претерпят, вероятно, в третьем квартале 2022 года, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы ожидаем, что в июле мы увидим снижение производства стали в мире относительно июня (за исключением Индии), однако объемы выплавки 2021 года вряд ли будут преодолены. Важно отметить, что снижение производства происходит во всем мире, что говорит о стагнации глобальной экономики. Считаем, что основные производственные убытки отечественные металлурги претерпят в третьем квартале 2022 года, ввиду фактически полного отсутствия экспорта, а также низкого спроса в стране и чересчур крепкого рубля", - отмечает Жильников в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-МЕТАЛЛУРГИ-АНАЛИТИКА
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