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28 июля 2022 года 15:35

Рубль после роста на старте торгов развернулся вниз к доллару и евро в связи с завершением последних налоговых выплат месяца

Москва. 28 июля. Доллар США и евро перешли к росту на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность по факту завершения последних налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 60,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 69 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,07 руб./EUR1, подорожав на 34,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,36 копейки - до 60,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после укрепления на старте торгов рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро в связи с завершением налогового периода месяца по факту уплаты налога на прибыль. Кроме того, участники рынка отыгрывают возможность исключения из структуры Фонда национального благосостояния валют недружественных государств, в том числе доллара и евро.

Счетная палата рекомендовала пересмотреть валютную структуру Фонда национального благосостояния, исключив из нее валюты стран, которые вводили антироссийские санкции. Эта рекомендация содержится в отчете по результатам мониторинга формирования, использования и управления средствами фонда в 2020-2021 годах.

В результате сложившейся в 2022 году геополитической ситуации часть средств ФНБ в иностранных валютах (евро, фунты стерлингов и японские иены) на счетах в Банке России были заблокированы в результате санкций ряда иностранных государств в отношении активов ЦБ, напомнила Счетная палата.

Ведомство рекомендовало Минфину с участием Банка России до 29 июля проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного их использования в целях, предусмотренных Бюджетным кодексом. И внести в структуру изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции против РФ.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля размещено 50 млрд 872,4 млн евро, 5 млрд 491,8 млн фунтов стерлингов, 797 млрд 199 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 319,4 млн рублей.

Участники глобального рынка анализируют результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и находятся в ожидании данных по американскому ВВП. Министерство торговли США опубликует предварительные данные об изменении ВВП во втором квартале в 15:30 МСК.

Федрезерв в среду вечером ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководство американского ЦБ отметило ослабление производственных показателей и расходов в экономике США и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что центробанк не исключает более сильного повышения ставки в будущем, если поступающие данные будут располагать к этому. В то же время он дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметил, что она не находится в рецессии и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Цены на нефть усилили подъем в ходе торгов в четверг, продолжая отыгрывать данные о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $108,72 за баррель, что на 1,97% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,6 за баррель, что на 2,41% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 2,1%, фьючерсы на WTI - на 2,4%.

Согласно опубликованному в среду докладу министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.

"Вчера утром рубль подешевел до 61 за доллар, затем ему удалось стабилизироваться около 60. Обороты торгов на спотовом рынке оставались повышенными - около $6 млрд. Впрочем, повышенный спрос на валюту, похоже, постепенно насыщается, и экспортеры активно продают валюту. При этом обороты торгов по паре "юань-рубль" достигли нового рекорда - $1,3 млрд, что может быть связано с успешным размещением облигаций "Русала" в юанях. На глобальном рынке ситуация улучшилась, так как ФРС США повысила ставку на 75 б.п., а не на 100 б.п., и отметила замедление экономического роста, что создает предпосылки для менее значительного повышения ставки в будущем. ФРС прогнозирует ставку около 3,5% на конец 2022 года, что предполагает повышение в сентябре на 50 б.п. и по 25 б.п. на двух последних заседаниях в этом году. Сегодня утром рубль вновь укреплялся и почти достиг 59 за доллар, но закрепиться на этом уровне ему не удалось, и он вернулся выше 60 за доллар. Тем не менее спрос на валюту, вероятно, насыщается, и мы ожидаем, что экспортеры по-прежнему будут поддерживать рубль и он восстановится до 58 за доллар", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Сейчас участники рынка гадают, когда власти РФ перезапустят бюджетное правило в обновленном формате, и какими будут параметры инструмента воздействия на валютный курс. Ожидания возобновления интервенций держат рубль в тонусе и уже не дадут ему существенно укрепиться. В ближайшей перспективе "доллар-рубль", похоже, будет проторговывать зону 60-61 руб. с последующим переходом к промежуточной цели в районе 65 руб.", - отмечает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,43% и 8,45% соответственно. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 3 б.п. - до 8,48% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 5 б.п. - до 8,44% каждая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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