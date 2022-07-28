Подъем рынка акций РФ утром сдерживается выборочной фиксацией прибыли игроками

Москва. 28 июля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, подогретой решением Федрезерва США повысить ставку на ожидаемые 0,75 процентного пункта; подъем сдерживается локальной фиксацией прибыли игроками в отдельных бумагах.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2202,37 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1151,54 пункта (-0,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 60,25 рубля (+0,37 рубля).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Выручка ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) во II квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 588,6 млрд рублей. В частности, розничная выручка повысилась на 40%, до 579 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рисковые активы отреагировали ростом на итоги заседания ФРС. В четверг инвесторы ожидают первой оценки изменения ВВП США во II квартале, которая, вероятно, покажет увеличение показателя на 0,5% к/к после снижения на 1,6% кварталом ранее.

Нефть Brent и WTI проверяют на прочность сопротивления $107,50 и $98,5 за баррель соответственно, при закреплении выше которых могут взять курс на $111,5 и $100 за баррель.

Индекс МосБиржи делает попытки закрепиться выше сопротивления 2200 пунктов, сохраняя потенциал роста в район 2300 пунктов. Индекс РТС остается ниже психологически важной отметки 1200 пунктов и ближайшего сопротивления 1160 пунктов. Рынку все еще непросто вернуться к уверенному росту.

Оптимизм в ритейлер-секторе сохраняется благодаря неплохим квартальным отчетам "Магнита" и "О''Кей" (MOEX: OKEY). Фьючерсы на американские индексы при этом уже развернулись вниз после первоначальной оптимистичной реакции на повышение ставок ФРС, и впоследствии можно говорить о рисках ускорения продаж, считает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается закрепиться выше 2200 пунктов.

Надежды на переход ФРС к более сдержанному повышению ставок способствовал улучшению настроений на глобальных рынках. ФРС подтвердила, что сфокусирована на борьбе с инфляцией и, учитывая сильный рынок труда, намерена продолжать повышение ставок. В то же время в заявлении регулятор указал на некоторое ослабление показателей потребления и производства и допустил возможность корректировки своей политики в дальнейшем. Подкрепил ожидания по скорому переходу к более умеренным темпам роста ставки и Пауэлл, заявивший, что к концу году ключевая ставка может достичь 3-3,5%. Этот ориентир выглядит смягчением позиции регулятора (июньский ориентир был на уровне 3,4%, что предполагало переход ставки в зону 3,25-3,5%), что привело к всплеску оптимизма.

В четверг инвесторы сфокусируются на американской статистике: выйдут первая оценка ВВП США и недельные данные по рынку труда в стране. В отсутствие негативных сюрпризов инерция к развитию восстановления рынков может сохраниться.

Неплохой внешний фон и корпоративные идеи способны поддержать в четверг российский фондовый рынок. Индекс МосБиржи сегодня попробует закрепиться выше 2200 пунктов, что технически откроет пространство для движения в направлении максимумов июня, считает Локтюхов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть выросла на фоне умеренно жесткой риторики ФРС и "бычьей" статистики Минэнерго США. Контракты на Brent предпринимают попытки пробоя зоны сопротивления $107-108 за баррель. При благоприятном развитии событий котировки могут подняться в район следующей цели $115-116 за баррель.

Общий посыл Федрезерва был чуть мягче, чем ожидали рынки, поэтому фондовые и сырьевые активы после заседания торгуются в позитивном ключе. Чем ниже процентные ставки, тем меньше риски рецессии и разрушения спроса на нефть.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. До этого момента рынок будет внимательно следить за показателями инфляции, занятости и деловой активности. Опасения из-за возможного замедления экономики пока никуда не делись, и плохие макропоказатели вполне могут спровоцировать новые всплески распродаж, полагает Галактионов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи имеет шансы на продолжение роста.

Основные страхи, что американский регулятор поднимет ставку сразу на 1 п.п., а глава Федрезерва Пауэлл скажет что-то негативное, не реализовались. Западные рынки отреагировали ростом на итоги заседания ФРС.

Подъем может быть продолжен и на рынке акций РФ, который поддерживается притоком средств с депозитов, открытых весной на 3 месяца под ставку около 20% годовых. Также ожидается реинвестирование части полученных дивидендов.

Некоторым негативом для акций нефтянки является сообщение, что страны G7 введут потолок цен на российскую нефть к 5 декабря. Однако если к этим санкциям не присоединятся Китай и Индия, то толку от этих мер не будет. Индекс МосБиржи сейчас выглядит технически перекупленным, поэтому при появлении поводов может немного скорректироваться, считает Антонов.

В США индексы акций накануне подскочили на 1,4-4,1% во главе с Nasdaq, превысившим 12 тыс. пунктов и индикатором S&P500 (+2,6%), преодолевшим рубеж 4000 пунктов на фоне отчетностей крупных компаний и итогов июльского заседания Федрезерва.

Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

Поддержку рынкам также оказало выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметив, что она не находится в рецессии и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии. Вместе с тем, он не исключил более сильного повышения ставки ФРС в будущем, если поступающие статданные будут располагать к этому.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,4%), подросла Европа (индексы DAX, CAC40 прибавили 0,1-0,6%, FTSE не изменился), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

В Гонконге подешевели акции строительных и девелоперских компаний на фоне продолжающегося кризиса в сфере недвижимости страны. Издание The Wall Street Journal сообщило, что инвесторы одного из крупнейших представителей отрасли в Китае, столкнувшегося с долговыми проблемами, China Evergrande Group требуют от компании предоставить объяснения об изъятии около $2 млрд местными банками.

На нефтяном рынке на европейской сессии в четверг цены продолжают подъем, подогретый накануне данными о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $107,73 за баррель (+1% и +2,1% в среду), сентябрьская цена WTI - $98,59 за баррель (+1,4% и +2,4% накануне).

Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки "О''Кей" (+19,2%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+14,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+9,2%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,4%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,1%, ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3%).

Розничная выручка ритейлера "О''Кей" во II квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 49,562 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,2%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-1,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,45 млрд рублей (из них 1,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 642,9 млн рублей на акции "Магнита").