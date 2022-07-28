"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Магнита

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" с прогнозной стоимостью 7163 рубля за штуку для акций "Магнита", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Магнит" представил в четверг свои операционные результаты за 2К22. Компании удалось добиться высоких темпов роста и несколько опередить наш прогноз по выручке. LFL-продажи выросли сильнее оценки благодаря лучшей динамике среднего чека. Весьма обнадеживающе выглядят и результаты июля. Эмитент сообщил, что рост сопоставимых продаж за текущий месяц был даже выше среднего значения за второй квартал при улучшении динамики трафика и сохранении сильного результата по среднему чеку. Группа существенно замедлила темпы расширения в мае, но уже во второй половине июня начала вновь их наращивать при снижении ключевой ставки, - отмечает эксперт Артем Михайлин. - В следующие кварталы мы ожидаем более интенсивного, чем по итогам текущего отчетного периода и нашим предыдущим оценкам, расширения сети. Обычно ритейлер раскрывал финансовые и операционные результаты вместе, однако сейчас решил изменить подход. Финансовые результаты будут раскрыты вместе с аудированными результатами в августе".

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