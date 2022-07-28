"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mastercard с целью $380

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,1%, стоп-приказ: $330, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о своих финансовых результатах в четверг, 28 июля. Ожидается, что выручка составит $5,27 млрд, а прибыль на акцию - $2,36. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, рынок может заложить данный позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии появляется существенный потенциал движения выше. Идея на рост бумаги с целью $380. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $330 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

Mastercard Inc. - международная платежная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.

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